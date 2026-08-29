涉中資水壩收賄案 厄瓜多前總統莫雷諾遭判有罪

厄瓜多一家法院今天裁定，前總統莫雷諾（Lenin Moreno）因收受建造該國最大水力發電大壩的中國公司賄賂，貪污罪名成立。

路透社報導，現年73歲的莫雷諾遭判5年有期徒刑，並被終身褫奪公權。

厄瓜多檢察總長辦公室於2023年3月展開調查，指控莫雷諾、他的家人、以及包括中國前駐基多大使在內的本地與中國商業夥伴，涉入一個與科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）建設有關的貪腐網絡。這座發電廠於2016年投入營運，但之後出現技術問題。

審判長卡布瑞拉（Manuel Cabrera）法官在宣布判決時表示：「莫雷諾的行為與檢方提出的指控一致：構成公務員收受賄賂罪。」

他的妻子與女兒、以及他的兩名兄弟與其妻子同樣遭判有罪，並被判處2年6個月的有期徒刑。中國前駐基多大使蔡潤國也被判處5年徒刑。

檢方原本對莫雷諾與另19名被告求處6年以上有期徒刑。根據檢察總長辦公室，中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）在2009年到2018年透過虛假的諮詢合約支付約7610萬美元（約新台幣24億2378萬元）的賄款。

調查人員指控，這筆資金是透過海外銀行帳戶與設於避稅天堂的空殼公司，匯給莫雷諾的家人與商業夥伴。檢方指出，莫雷諾在2007年到2013年擔任副總統期間，他與親屬共收到超過100萬美元的款項。

現年73歲的莫雷諾一再否認相關指控，堅稱他從未參與這項工程合約的簽署或監督。

法新社報導，莫雷諾在遭控涉貪的2007年到2013年期間，擔任社會主義總統柯利亞（Rafael Correa）的副總統。他在柯利亞支持下繼任總統，但後來因政策路線轉右並與美國關係更加密切，最終與這位導師反目。

現年73歲、下半身癱瘓的莫雷諾曾任聯合國身障議題特使，他今天在法院作出裁決後堅稱，自己從未收過中國水利水電建設集團「一毛錢」。

他將此案歸咎於「柯利亞政權」，表示這位曾支持他但後來反目成仇的前總統「曾矢言要報復他」。柯利亞自己也因貪污遭定罪，目前流亡於比利時。

莫雷諾在庭審時表示：「給檢方一個建議：你們找錯人了。去查簽署合約的人、去查習慣索取回扣的人，你們查錯方向了。」

莫雷諾曾於2017年到2021年擔任總統，為了出庭應訊，他從巴拉圭返回厄瓜多。