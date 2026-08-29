持菜刀闖中國駐日使館引外交風波！日本自衛隊員田村晃大遭免職

日本共同社報導，對於今年3月涉嫌闖入東京都港區的中國駐日本大使館的蝦野駐地（宮崎縣）三等陸尉村田晃大（24歲），日本陸上自衛隊28日作出懲戒免職處分。報導稱，據稱田村晃大對此表示，「對於給職場的各位造成困擾深表歉意。」

根據陸上自衛隊介紹，村田3月24日持菜刀闖入中國大使館院內，將寫有自己主張的文件交給大使館職員，並宣讀其內容。被捕後，田村晃大被以闖入建築物、違反《槍刀法》及威脅的罪名起訴。

報導稱，陸上自衛隊表示：「自衛官惹出此類案件令人非常遺憾。我們要貫徹對隊員的辦公指導和遵紀守法工作。」

報導稱，村田涉嫌闖入建築物被東京警視廳逮捕，經過精神鑑定後7月被起訴。在本月5日東京地方法院的拘押理由公開程序中，他解釋稱當時是想促使中國改變強硬的外交方針，並表示「正在反省，感到後悔。」

不過，大陸新華社轉載此一免職處分的消息時報導稱，大陸駐日使館就闖館事件在事發後提出嚴正交涉並表示強烈抗議，要求日方作出負責任的交代。然而，日方僅表示「遺憾」，並未道歉。