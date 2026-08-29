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川普宣布史上最大石油交易！美國取得委內瑞拉650億桶石油過半控制權

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川普宣布史上最大石油交易！美國取得委內瑞拉650億桶石油過半控制權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普28日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。美聯社
美國總統川普28日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。美聯社

美國總統川普28日在真實社群發文宣布，剛與委內瑞拉達成「世界歷史上最大的石油交易」，取得超過650億桶已探明石油儲量的過半控制權。

川普寫道，在他的指示下，國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯密切配合，並透過與私人企業合作達成這項交易，而且不會讓美國納稅人付出任何成本。

川普強調，這項歷史性交易「讓美國的石油儲量增加一倍以上」，大幅增加石油供應，未來很長一段時間也將大幅降低所有美國人的汽油價格，同時協助委內瑞拉繼續邁向巨大成功與高度繁榮，並「大幅強化委內瑞拉與美國之間日益發展的關係」。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117175567133618952

石油 川普 委內瑞拉

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