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中國疑在西沙群島鴨公島建新設施 越南要求立即停止
路透社本週報導，中國在南海的西沙群島其中1座小島上建造新設施。聲稱擁有西沙群島主權的越南今天透過其外交部發言人范秋姮表示，越南強力反對西沙群島上任何外國活動。
路透社25日根據衛星影像報導，西沙群島中中國稱為鴨公島、越南稱為巴峇島（Ba Ba Island）的小島上出現新設施。安全事務分析家指出，這可能是為了架設預警雷達的初步工事。
中國在1974年由當時的南越政府海軍手中奪下西沙群島後，實際控制至今。越南近幾年則在更南方的南沙群島採取行動，來擴大其基地群範圍。
范秋姮（Pham Thu Hang）在提供給路透社的電子郵件聲明中說：「越南堅決反對這類活動，並已提出嚴正交涉及重申立場，要求立即停止且不再出現。」
她還寫道，越南有充分歷史證據及法律基礎來依國際法申明西沙群島主權。「越南重申，所有未經我方允許在西沙群島上的外國活動，包括在巴峇島和海參礁（Hai Sam Reef，中國稱為羚羊礁），均屬完全非法且無效。」
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