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川普玩真的！安大略湖改美國湖 加劇美加外交緊張

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電
美國總統川普27日簽署行政命令，宣布將橫跨美加邊境的北美五大湖之一「安大略湖」（Lake Ontario）在美國地圖上更名為「美國湖」（Lake America），立即生效。（歐新社）
美國總統川普27日簽署行政命令，宣布將橫跨美加邊境的北美五大湖之一「安大略湖」（Lake Ontario）在美國地圖上更名為「美國湖」（Lake America），立即生效。（歐新社）

美國總統川普27日簽署行政命令，宣布將橫跨美加邊境的北美五大湖之一「安大略湖」（Lake Ontario）在美國地圖上更名為「美國湖」（Lake America），立即生效。在美加貿易談判破裂、雙方互徵報復性關稅後，這項舉措又進一步升高美加緊張。

當被問及此舉是要向加拿大傳達什麼樣的訊息時，川普表示：「加拿大長期以來一直在貿易上占我們便宜。想要我們把加拿大當成美國的一個州來對待，但我們不能再這樣下去了。」

安大略湖的北岸是加拿大安大略省，南岸是美國紐約州。這座湖的名稱已存在超過400年，早於加拿大建國與美國發表《獨立宣言》。川普的命令只會改變美國政府使用的名稱，加拿大官方已明確表示不接受。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X上發文表示：「我們知道美國正在改變，包括貿易關係、外交政策、國家紀念物，甚至水域名稱。但加拿大人也知道，尊重現實，就是稱它為安大略湖，過去如此，現在如此，永遠如此。」

這並非川普首次單方面更改國際水域名稱。他2025年把墨西哥灣在美國官方文件中改成「美國灣」。川普27日在簽署行政命令時表示：「我們有灣，也有湖。現在還需要的就只有海洋了。大西洋和太平洋的名稱或許也要改。」

這次更名再度被視為對鄰國與重要貿易夥伴的挑釁。面對這場外交風波，加拿大業者迅速將爭議化為商機。

位於渥太華的服飾公司Jackpine在川普簽署行政命令前數小時，火速上架印有「Lake Ontario」字樣的藍色棒球帽，產品推出不久就接到大約100筆訂單。隨著川普正式簽署命令，該公司準備追加生產數千頂。

Jackpine創辦人穆尼（Liam Mooney）批評更名之舉「荒謬」，他說這是「併吞言論的具體化，背後有政治盤算」。

Jackpine先前曾推出模仿「讓美國再次偉大」紅帽風格、但改印「加拿大是非賣品」的藍色帽款，福特戴著這款帽子出席加拿大政治活動後，產品爆紅，至今銷量超過5萬頂。

新推出的安大略湖棒球帽在加拿大製造，訂單不只來自加拿大各地，也吸引紐約州北部、伊利諾州與美加邊境社區的消費者購買。

加拿大首都渥太華市議會則趕在川普正式簽署行政命令前敲定，要將一條位在渥太華中央公園附近、已以川普之名命名約25年的道路改名。建議的新名稱包括：歐巴馬大道、安大略大道、加拿大大道、海狸大道、墨西哥灣大道、加拿大鵝大道、裴洛西大道，甚至是「TACO大道」。

川普 美國 加拿大

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