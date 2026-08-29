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中美將延長貿易休戰協議

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

港媒南華早報昨（28）日獨家報導，知情人士表示，中美正準備延長去年在南韓釜山達成的貿易休戰協議。

雙方官員也在討論，大陸國家主席習近平9月率團訪美、舉行第二次川習會時，是否將有企業領袖隨行。

知情人士指出，北京希望帶企業領袖同行，許多中國企業仍有意赴美投資，中方也有意加快目前陷入停滯的「投資委員會」談判。

由於另一項5月川習會成果「貿易委員會」協議與中方企業商業利益直接相關，納入協議的中國企業也可能成為代表團成員。

「貿易委員會」目前籌設工作已進入最後階段，重點是確認不涉及敏感領域、可享關稅減讓的產業和產品，雙方各自的貿易額上限為300億美元。

不過，另一名消息人士表示，是華府要求組成企業代表團。企業代表團與貿易談判正同步進行，雙方都希望9月峰會取得具體成果。

川普與習近平2025年10月在南韓釜山達成為期一年的貿易休戰協議，消息人士表示，儘管近期美中互有報復措施，協議仍很可能、甚至「幾乎肯定」會延長，只是在期限上仍有分歧。

北京希望將協議延長至川普任期結束，以取得更長期的穩定，並將眼中的有利協議「鎖定」下來。華府則尋求再延長一年，川普政府對期限「故作神祕」，以營造握有談判籌碼的印象。按照目前討論情況，協議預計將延長一年。

中美 川習會 習近平

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