安大略湖 遭川普改名「美國湖」

美加貿易談判日前破裂。美國總統川普廿七日簽署行政命令，將橫跨美加邊界的安大略湖改名為「美國湖」。白宮官員指稱，此一更名將反映出，這是一座「屬於美國」的湖泊。

儘管川普廿七日宣稱，這是「立即且正式」的更名，但根據該命令的內容，更名將在卅天內完成。

川普還宣稱，此舉並非想傳達任何特殊的地緣政治訊息，但是加拿大在貿易和軍事上「長久以來占我們便宜」；「加拿大希望被當成一個州對待，但他們又不是一個州」，且加拿大官員都是一些「討厭鬼」。

川普並提到，更改水域名稱的行動可能還沒結束；「我們有個灣，也有個湖，現在只差個洋了；我們之後可能會將大西洋或太平洋也改一改」。他去年也以行政命令將墨西哥灣改稱「美國灣」。

對此，加拿大總理卡尼引用該湖的美洲原住民根源說，安大略湖已有四百年歷史，早在加拿大聯邦成立前，也比美國「獨立宣言」更早，意指「湖水美麗、湖泊廣闊」。加拿大安大略省長福特也說，對加拿大人及全球其他地方而言，就是安大略湖，現在是、永遠都是。

民主黨籍紐約州長霍楚表明，該州不會改稱「美國湖」。安大略湖湖面約五成二位於加拿大境內、四成八在美國境內。