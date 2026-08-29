川習9月再會 傳多家陸企將隨團赴美

香港南華早報廿八日引述知情人士報導，九月華府「川習會」可望舉行。美中去年十月在南韓釜山川習會達成的一年期貿易休戰協議，幾乎確定延長。但雙方對期限仍有歧見，北京希望延至美國總統川普第二任結束，川普政府則傾向再延一年。

由於美企高層五月也隨川普訪問北京，因此美中正協商中企高層九月是否隨團，以互惠為出發點，但尚未定案。中方希望帶企業領袖同行，多家中企仍有意赴美投資，中方也有意加快陷入停滯的雙邊「投資委員會」談判。由於五月川習會的另一個成果「貿易委員會」協議，直接攸關中企利益，因此貿易委員會協議涵蓋的中企也可能隨團。

貿易委員會的籌設工作已進入最後階段，重點是確認不涉及敏感領域、可享有關稅減讓的產業及商品，美中各自的貿易額上限為三百億美元。企業代表團可能有助雙方從對抗轉向可控的經濟競爭，也讓中美企業領袖藉峰會建立關係。有說法是美方請中方組中企代表團。中企代表團的組成與雙邊貿易談判正同步進行，美中都希望九月川習會能取得具體成果。

至於美中貿易休戰的期限，中方希望延至美國總統川普第二任結束，讓中美有更長的穩定期。美方則尋求再延一年，川普政府對期限「故作神祕」，以營造其握有談判籌碼的印象。

去年十月川習會同意調降中國部分輸美商品關稅、暫停部分對中企的限制及中國採取的部分稀土出口管制，並納入美國黃豆和「芬太尼前驅物」等議題。美方對中國稀土出口管制的疑慮可透過雙邊對話處理，去年十月川習會的成果可能低調延長或納入更廣泛的共識，「不會成為九月川習會的核心議題」。

涉及出口管制與對彼此企業的低層級報復則可能持續。川普政府並不尋求九月川習會能取得重大突破。美國即將對包括中國的十六個經濟體，以產能過剩為由加徵關稅，不太可能影響中國國家主席習近平九月訪問華府。