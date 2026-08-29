中日僵局 陸慷喊話高市撤回涉台論

日本在野黨中道改革聯合的廣報委員長伊佐進一等人組成的跨黨派國會議員團到訪北京，廿七日上午與中共中央對外聯絡部副部長陸慷會見。據伊佐會後轉述，陸慷表示，只要日本首相高市早苗不撤回去年十一月在國會答辯上所提的「台灣有事」論，以及對台認識不變，那麼中方就不會改變對日政策。

日本共同社報導，這是高市涉台答辯導致日中關係惡化以來，日本的國會議員團首次訪問大陸，並與中共官員會談。訪團成員還包括自民黨籍的前厚生勞動副大臣橋本岳、公明黨籍參議員川村雄大。但與高市同黨籍的橋本在行程中途回國，未參加與陸慷會談。報導指，伊佐在會後向媒體透露會談持續約兩個小時。

另據中聯部官網，陸慷表示，日本朝野國會議員提出訪陸，希望日本政界有識之士為推動中日關係「走上正軌」作出努力。

陸慷指出，當前中日關係「陷入嚴重困難」，癥結是清楚的，「歷史、台灣等重大原則問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義」。希望日本朝野政黨和政界人士激濁揚清，「推動日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則」，真正做到以史為鑒，誠實並切實按照「一個中國原則」處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件。

中方通稿稱，陸慷還就日方提出的有關問題重申中方立場。中方發布指，伊佐進一步表示，日中關係對兩國、亞洲乃至世界都具有重要意義。日方對當前日中關係困難局面「深感憂慮」，希同中方保持溝通，為推動日中關係改善發揮作用。

共同社說，伊佐提議重啟日中之間的青年與文化交流。會談上還提及了日人被拘、稀土等對日出口許可陷入停滯，以及解放軍在東海與南海活動等。報導指雙方一致認為，面對面有利於營造邁向關係正常化的氛圍。

此前日方披露，訪團將對機器人和自動駕駛等最新技術進行考察，並計畫訪問由大陸領導人習近平親自推動建設的雄安新區。