公認最年輕在位君主 烏干達土柔國王34歲辭世在位31年

烏干達「土柔王國」昨天深夜發布聲明指出，3歲繼位、曾是公認全球最年輕在位君主的國王歐尤已經辭世，享年34歲。

法新社報導，烏干達共和國由長期執政的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）領導，但是傳統王國的地位也獲得官方承認。這些王國主要作為文化機構，政治權力有限。

土柔王國（Tooro Kingdom）首相在聲明中指出：「我帶著無比悲痛與沉重心情宣布，土柔國王陛下歐尤．尼因巴．卡班巴．伊古魯．魯基迪四世（Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV）於今晚約10時去世。」

國王歐尤（King Oyo）於1995年父親因心臟病去世後繼位，但是年滿18歲才正式加冕。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）去年認證他是全球最年輕在位君主。

外界揣測他的健康狀況惡化有數週之久。當地媒體報導，國王在美國接受治療期間病逝。

烏干達西部土柔地區人口約210萬。

非洲目前僅有3個主權王國史瓦帝尼、賴索托、摩洛哥。數個國家則承認傳統王國為不具政治權力的文化機構。