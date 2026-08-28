以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

美加關係緊張持續升溫，在川普提出要將五大湖中的安大略湖改名為「美國湖」後，加拿大首都渥太華市議會也趕在他正式簽署行政命令前敲定，要將一條以川普之名命名的道路改名為「歐巴馬大道」或「TACO大道」。

CNN報導，渥太華市議會26日表決一致通過，要將這條位在渥太華中央公園附近、已以川普之名命名約25年的道路改名。這只是當地參考紐約市地名取名的名稱之一，其他還有史泰登路、麥迪遜公園等。

然而，在美加貿易爭端持續升級、而且川普不斷抨擊加拿大之際，許多當地市議員表示，這些名字如今在他們眼中看來尷尬，而且不希望任何渥太華的東西以他命名。

這場表決也趕在川普簽署行政命令指示美國政府將安大略湖稱為「美國湖」的前一天，川普24日在社群媒體上提出這項改名計畫，與他先前將墨西哥灣改名為「美國灣」的做法呼應。

渥太華市議員蒂爾尼（Tim Tierney）表示，建議的新名稱包括：歐巴馬大道、安大略大道、加拿大大道、海狸大道、墨西哥灣大道、加拿大鵝大道、裴洛西大道，甚至是「TACO（川普總是臨陣退縮）大道」。

不過，蒂爾尼也表示，街道改名並非一朝一夕，需要獲得過半居民支持，還須經過公眾參與程序。而且這些全都預計要到10月底市政選舉完才會進行。

加拿大還有許多其他地方以「川普」命名，包括安大略省北部的川普湖（已有些網友建議改名），以及一些島嶼和一條小溪。但蒂爾尼表示，渥太華的川普大道是唯一一條以川普名字命名的道路。