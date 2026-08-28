泰國南部攻擊再起…發生多起縱火及爆炸 專家：軍事鎮壓難化解政治問題

泰南近日再度發生多起縱火及爆炸攻擊，凸顯逾20年的南部武裝衝突仍未平息，泰國學者隆格拉威接受中央社採訪時指出，泰南衝突無法單靠軍事鎮壓解決，泰國政府若無法在政治對話上形成一致立場，和平進程恐難取得突破。

泰國南部3個府上週末接連發生縱火及焚燒輪胎等數十起攻擊事件，政府建築及車輛遭焚，造成人員受傷。最近一起發生在24日，有間便利商店發生爆炸。

類似的縱火攻擊是泰南長期衝突中的常見手段，泰國宋卡王子大學（Prince of Songkla University）和平研究所助理教授隆格拉威（RungraweeChalermsripinyorat）告訴中央社，此次同步攻擊事件，因規模較大而受到關注，但類似行動並非新現象。

她說：「這種攻擊通常不是以造成重大傷亡為目的，而是要傳達政治訊息，也可能藉此展現武裝分子仍具跨地區行動能力，以提升談判籌碼。」

泰國南部3府，包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani），過去20多年因穆斯林分離主義分子的反抗行動，騷亂時有所聞。

曼谷郵報（Bangkok Post）日前報導，泰國南部衝突源於穆斯林分離主義，自2004年重燃至今已造成至少7000人死亡。分析人士認為，近期攻擊主要是展現武裝勢力仍具行動能力，並向政府施壓、爭取重啟和平談判。

隆格拉威向中央社解釋，2013年正式啟動和平對話進程後，該地區的暴力事件大幅減少，但從2021年開始，暴力事件又逐漸增加，和平對話進程卻進展甚微。

泰南被稱為「深南地區」（Deep South），人口以穆斯林馬來人為主，其中好戰分子與地方政府當局對抗，爭取更大自治權。當地過去是獨立的北大年（Patani）馬來蘇丹國，直到1909年才正式併入泰國。

泰國與馬來西亞已加強邊境及安全部署，和平對話預計10月底舉行。

對於和平進程多年未能終結暴力，隆格拉威則說，「問題核心在於泰國不同安全機構對和平對話的看法存在分歧」。

她解釋，部分機構如國家安全委員會，希望真正討論並處理馬來穆斯林的訴求與不滿，但軍方傾向把對話視為反叛亂行動的延伸，重點仍放在降低暴力、維持現狀，且不願考慮任何結構性變革。

她直言：「泰國國家機構之間的不同做法，已大幅阻礙和平對話進展。」

隆格拉威向中央社表示，泰國政府應持續與「民族革命陣線」（Barisan Revolusi Nasional，BRN）對話，並推動目前談判中的「停止暴力」協議，以更有系統地降低及控制暴力事件。

她也強調，如果沒有與BRN對話的平台，又採取強硬手段鎮壓武裝分子，衝突可能持續，情勢也可能會繼續惡化，並說：「只要泰國總理沒展現對和平進程的堅定承諾，也未考慮政治讓步，就很難真正討論新的治理模式。」