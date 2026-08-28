川普示好北韓 南韓：支持美朝重啟對話、避免防衛鬆懈

南韓國家安保室長魏聖洛今天表示，近期美國總統川普（DonaldTrump）釋出想與北韓接觸的意願，南韓政府的立場除支持兩邊重啟互信與對話，也會避免安全防衛鬆懈、或出現「被跳過」情況。

魏聖洛今天在青瓦台簡報表示，近期陸續出現多項由美國總統川普方面傳出的消息，各界對北韓、美國關係的關注隨之升高。他指出，川普近期縮減韓美聯合演習及野外機動訓練，並持續表達與北韓接觸的意願。

對此魏聖洛說：「對我方而言，作為朝鮮半島和平的當事者及領跑者（Pacemaker），將支持北韓與美國建立互信及重啟對話。」

魏聖洛指出，政府將採取多層面的方式，適當因應這一過程中必須留意的事項，其中一項重點，就是與美國保持合作，使未來北韓與美國重啟對話時，能夠在建立朝鮮半島和平體制的同時，也讓北韓核問題取得實質進展。

魏聖洛也強調，在這個過程中，也必須注意避免安全防衛態勢鬆懈，或出現「跳過韓國」（Passing）的情況。

魏聖洛表示，為了順利推動這些工作，最重要的仍是韓美之間在政策上的協調與溝通。目前韓美之間存在投資問題、酷澎等企業相關問題、安保合作、情報合作、戰時作戰指揮權問題等，「政府正努力妥善協調、整合各項議題，以強化韓美之間的合作體系」。

另一方面，魏聖洛也提到中國外交部長王毅在日前訪韓，魏聖洛指出，在這次韓中會談，雙方決定正式著手準備總統李在明11月出席深圳亞太經濟合作會議（APEC）相關事宜。

魏聖洛表示，雙方也就快速變化的區域及整體國際局勢交換意見，尤其有鑑於區域內各國在政治、經濟上的連結比以往更加緊密，韓中雙方一致認為，各國有必要在尊重彼此立場並展開合作的同時，努力擴大彼此的共同點。另外，雙方也就重啟韓中日合作的方案坦率交換意見。