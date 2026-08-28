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熊本地震滿1月 日本砸重金助重建與救觀光

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本熊本縣7月28日遭遇規模7.1強震後，造成38人死亡、4萬3000棟房屋受損，仍有2442人在持續避難。日本中央今天決議拿出1478億日圓預備金，以協助熊本重建與重振觀光。

熊本縣7月28日下午4時27分許發生強震，宇城市與冰川町觀測到最大震度7。

「朝日新聞」報導，根據熊本縣災害對策本部本月27日彙整的災情，共有402人受害，其中包含38人罹難、33人傷勢嚴重、96人傷勢中等、68人傷勢輕微，167人傷勢未明。罹難者之中包含兩名可能死於「災害關聯死」的案例。

熊本縣災害對策本部估計，共4萬2222棟住宅受損，其中包含1735棟全倒、241棟大規模半倒、2964棟半倒、2萬7248棟局部受損、1萬34棟分類未確定。

熊本縣政府已著手在八代、宇土、宇城、美里、甲佐、冰川、熊本市搭建約400戶臨時住宅，快的話9月上旬開放災民入住；局部災區斷水的狀況預計在8月底可以解決。

這次地震嚴重衝擊當地農業、工商業與觀光業，間接受害也波及全體熊本縣。

根據縣府彙整，農林水產的受災額截至本月25日共1102億日圓，這已經超越2020年7月九州豪雨的金額。農業基礎設施災情慘重，例如農業用水的水道、牲畜房舍與溫室倒塌或受損，還有果實落下、漁港受損。

商工有關的災情則有7881件，金額達1559億日圓，其中中小企業受災達7745件、總計1339億日圓。根據熊本縣商工會聯盟的調查，除了有店鋪或事務所直接受地震衝擊之外，災情較少的地區則受到餐飲取消、交易對象受災、道路封閉等而無法進貨或出貨。

旅宿損失部分，根據熊本縣觀光文化部21日彙整的資訊，熊本縣全境約19萬600人次住宿取消，取消金額約27億日圓（約新台幣5億4000萬元）。

各地志工已進入災區幫忙，截至8月25日，各地行政單位派出1018人協助調查當地住宅災情、清理災害廢棄物等。

縣府估計這起地震的災害廢棄物約60萬到100萬公噸，但仍會依拆除房屋的作業而有所變動，縣府的目標是在2027年12月之前，處理完所有災害廢棄物。2016年的熊本地震過後，原先估計約有100萬到130萬公噸的災害廢棄物，不過後來實際達到311萬公噸。

日本政府內閣會議今天上午敲定支援地震的政策方案，並決定拿出1478億日圓（約新台幣295億元）預備金。方案包含151億日圓的「九州復興應援折扣」，沖繩縣以外的九州全境均適用旅遊補助，預計10月1日之後的住宿適用補助。不過具體的適用期間，則由九州7個縣判斷。

熊本 熊本地震 日本

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