川普密遣中情局長赴俄 白宮幕僚事前不知情

美國媒體披露，美國總統川普密遣中情局局長雷克里夫赴俄一事，連部分白宮高階幕僚事先都不知；據稱雷克里夫向俄方重申，美國仍致力履行北約集體防禦承諾。

華爾街日報引述美方官員披露，川普親派中央情報局（CIA）龍頭雷克里夫（John Ratcliffe）的同時，未循慣例事先告知親信幕僚及軍方高層，就連雷克里夫將向克里姆林宮傳達哪些訊息也沒透露。

雷克里夫這趟密訪俄國行程是從拉脫維亞搭乘一架美軍C-17運輸機飛抵莫斯科；消息傳出後歐洲官員紛紛設法打探相關資訊。

據兩名事後獲簡報的歐洲官員透露，雷克里夫向俄國的對口官員重申，美國仍致力履行北大西洋公約第5條的集體防禦承諾；相關條款規定，攻擊某一北約成員國視同對所有成員攻擊。

川普今天對媒體表示，他不擔心俄羅斯總統普丁會下令攻擊，稱普丁「不會攻擊北約領土」。

美、歐兩地官員表示，雷克里夫也討論重新推動與烏克蘭的談判，以結束俄烏戰爭。烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，相關談判可能在9月重新啟動。

據悉雷克里夫也敦促俄方不要與伊朗維持經濟或安全關係；當前川普政府正逐步加強對德黑蘭的經濟制裁。

華盛頓郵報則引述知情人士透露，在雷克里夫本週秘密前往莫斯科前，美國最新情報顯示，克里姆林宮認為美國在伊朗戰爭受到削弱，讓俄羅斯認為自己當前在地緣政治有可趁之機。

美俄雙方都未披露任何雷克里夫與俄方對口官員會談的細節。但一名知情人士告訴華郵，雷克里夫警告莫斯科不要升高對烏克蘭戰事，稱此舉將適得其反。

雷克里夫在25日飛抵莫斯科，是外界所知自2021年底以來中情局長再次訪俄。之前是時任美國總統拜登派中情局長伯恩斯（William J. Burns）赴俄，試圖說服克里姆林宮不要入侵烏克蘭。

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（SergeiNaryshkin）證實與雷克里夫會談，表示相關會面「並無任何異樣之處」。

克里姆林宮表示，雷克里夫沒有見到俄羅斯總統普丁。

一名知情人士說，雷克里夫此行「與其說是因俄軍未能打破戰場僵局、普丁因此陷入困境，不如說是因俄羅斯判斷我們已被消耗殆盡，無力介入」。

這名人士表示，雷克里夫告訴俄方官員，如果普丁大幅升溫烏克蘭戰爭，將促使川普轉而更加支持烏克蘭總統澤倫斯基。