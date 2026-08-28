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大白天搶價值上億名錶 兩嫌被日本警方逮捕

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本東京都中野區的商店街「中野百老匯商店街」本週稍早在大白天被搶。歹徒砸碎玻璃展示櫃，搶走4支價值約2億日圓的高級腕錶後逃逸。警方昨天依涉嫌竊盜逮捕兩名智利男子。

這起搶案發生於本月25日，犯嫌在店內停留的時間僅約10秒，被搶走的名錶售價總計約2億日圓（約新台幣4004萬元）。

「讀賣新聞」與「產經新聞」報導，東京都警視廳指出，兩嫌分別23歲與33歲，他們涉嫌於本月25日上午11時50分許，持鐵鎚打破「中野百老匯商店街」的鐘錶店Time Walker玻璃展示櫃，搶走3支RICHARDMILLE高級腕錶，以及一支百達翡麗PATEK PHILIPPE手錶。

東京都警視廳昨天在大阪市的民宿逮到兩人，他們手邊有一支錶跟失竊的名錶品牌相同，警方懷疑他們手邊的手錶可能是搶來的。

33歲犯嫌向警方供稱，「原本打算把腕錶變現後帶回母國」，承認犯案；不過，另一名犯嫌則稱「我只偷了一支手錶，不清楚其他3支手錶」。

這兩人本月21日持短期居留簽證，從澳洲雪梨飛抵東京羽田機場。

調查相關人士透露，兩嫌在案發後，分別騎乘電動滑板車與徒步逃逸。

東京警方也表示，兩嫌在案發前兩天，曾到現場勘查。警方後來透過監視器畫面等循線追查後，確認兩嫌前往大阪市，後來在大阪市的民宿逮人。

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