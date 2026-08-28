埃及藥廠獲資助1650萬美元 為非洲研發伊波拉疫苗

伊波拉疫情持續肆虐非洲國家剛果民主共和國。埃及藥廠日前獲「傳染病防範創新聯盟」（CEPI）資助，將研發伊波拉疫苗，以期逐步將疫苗生產技術轉移至埃及，提升非洲對傳染病治療的自主研發、製造與供應能力。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）27日報導，總部在開羅，核心業務為生物技術製藥與高階疫苗研發的「米納法姆」集團（Minapharm）日前宣布，已獲得來自CEPI的1650萬美元（約新台幣5.2億元）資助，將研發針對邦迪布焦（Bundibugyo）病毒的實驗性伊波拉疫苗。

報導指出，CEPI這筆資金將協助「米納法姆」集團完成候選疫苗的臨床前研究，並在非洲展開第一期人體臨床試驗，以評估疫苗安全性，及是否能誘發人體產生免疫反應。

報導引述CEPI指出，若第一階段研究證實疫苗具有良好安全性及免疫反應，CEPI可能將繼續與歐盟執委會及美國國務院提供資金，支持更大規模的臨床試驗，讓埃及藥廠取得緊急使用授權及正式上市許可。

「米納法姆」集團表示，初期疫苗活性成分將由其旗下位於德國柏林的生技子公司ProBioGen研發生產，再運至埃及製成最終疫苗。

邦迪布焦病毒於2007年首次在烏干達的邦迪布焦地區被發現；2012年也曾在剛果民主共和國引發疫情。過去2次疫情的病死率約介於30%至50%。

目前全球尚無獲核准專門針對邦迪布焦病毒的疫苗或特效藥；治療方式仍以爲患者接受補充水分和維持器官功能等支持性治療為主。

今年5月中在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，肇因即為邦迪布焦病毒，造成2325人死亡，成為剛果民主共和國紀錄上最致命的伊波拉疫情。

CEPI成立於2017年，是目前全球最重要的傳染病疫情預防與疫苗研發國際合作組織，由各國政府、慈善基金會、科研機構及製藥產業共同組成。

CEPI的成立與2014年至2016年西非伊波拉疫情有直接關係，因此成立目標是在發現新的大型傳染病威脅後100天內，研發出可進一步授權及量產的安全有效疫苗，並強調疫苗應公平提供給疫情最需要的地區。

CEPI向媒體強調，此次與埃及藥廠的合作不僅是研發一款伊波拉疫苗，也反映CEPI近年推動的重要政策，將疫苗研發與生產能力擴展到歐美以外的地區，尤其是非洲等傳染病高風險區域，以減少疫情發生時，當地需完全依賴歐美及國際供應鏈的困境。

米納法姆生物科技製藥集團的製藥歷史可追溯至1950年代，並於2001年與德國Rhein Biotech合作，在埃及成立生物科技企業，屬於非洲中東地區較早期投入生物及基因工程製藥的先鋒。