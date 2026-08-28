美日韓將展開聯合軍演 因應北韓核武飛彈威脅

南韓今天表示，南韓、日本和美國將於9月9日至11日舉行聯合軍事演習，測試針對北韓飛彈與核武威脅的戰備狀態。

路透社報導，首爾聯合參謀本部發布聲明指出，這場名為「自由之刃」（Freedom Edge）的年度演習屬於防衛性質，將在南韓南部濟州島以南及以東的國際水域登場。

這場三方軍演登場前，美國總統川普縮減了與南韓一項重大聯合演習的規模，美國隨後並取消原定下個月舉行的海軍陸戰隊聯合演習。

川普將縮減軍演規模一事部分歸因於首爾當局拒絕在美伊戰爭中提供協助，並稱本月舉行的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習向北韓傳遞了錯誤訊息。川普一直試圖與北韓領導人金正恩舉行新的峰會。

川金兩人曾於2018年和2019年會面。