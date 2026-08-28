快訊

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

聽新聞
0:00 / 0:00

俄威脅升高 波羅的海歐盟執委籲加大防衛投資

中央社／ 維爾紐斯27日專電

自由歐洲電台/自由電台取得的一封信函顯示，隨著俄羅斯空域侵犯與無人機入侵事件增加，波羅的海地區安全情勢惡化。波羅的海地區國家多名歐盟執委近日呼籲歐盟加大防衛投資，強化前線國家嚇阻能力。

根據自由歐洲電台/自由電台（Radio FreeEurope/Radio Liberty，RFE/RL）27日報導，該信函於7月30日寄交歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），由愛沙尼亞、立陶宛拉脫維亞籍歐盟執委，並連同波蘭與芬蘭執委共同簽署。信中警告，相關安全事件已衝擊區域投資環境與民眾信心，呼籲採取更積極行動。

據報導，美國情報也示警俄羅斯可能測試北大西洋公約組織（NATO）防衛決心。「華爾街日報」（TheWall Street Journal）日前報導，俄方最快可能於今年秋季發動有限度軍事行動。

消息人士並向RFE/RL表示，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）近日突訪莫斯科，意在警告俄方勿升高與美國盟友的衝突，尤其指愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海3國。

RFE/RL指出，數名未具名的波羅的海國家外交官透露，今年夏季確有俄羅斯可能發動假旗行動的情報，但尚無即將進行傳統軍事攻擊的跡象。不過，近期在德國、波蘭與斯洛伐克等北約國家發生的無人機事件與破壞行動，仍加深外界疑慮。

另一方面，報導分析，波羅的海國家雖持續提升防衛能力並深化與北約合作，但在資金、基礎建設與整體戰略上仍面臨挑戰。

報導指出，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞近年持續提升國防支出，3國皆已或即將達成北約2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的目標。歐盟也承諾提供約140億美元（約新台幣4440億元）貸款，用於區域防衛與安全投資。

不過，歐盟下一期7年預算談判仍存變數，包括德國在內的部分淨出資國傾向縮減預算，外界憂心防衛經費恐受影響。信函呼籲歐盟投入約1150億美元（約新台幣3.6兆元），加強能源安全、民防體系及因應網路與資訊戰能力。

基礎建設方面，「波羅的海鐵路」（Rail Baltica）進度落後，原訂今年通車已延宕，2030年目標也面臨挑戰。該計畫被視為北約部隊機動部署的重要走廊，攸關波蘭與立陶宛間蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）防衛。

為彌補相關弱點，立陶宛已推動在蘇瓦烏基走廊區域設立軍事訓練場，並強化與白俄羅斯邊界防禦。不過，前立陶宛軍方高層質疑，部分措施仍缺乏清楚因應現代戰爭形式的戰略規劃。

歐盟 拉脫維亞 立陶宛

延伸閱讀

CIA局長突訪莫斯科更多內幕！警告勿動波羅的海3國 減少支援伊朗

美媒爆料：中情局長突訪莫斯科 警告勿襲北約

CIA局長突訪俄引關注 川普稱普丁不會攻擊北約領土

CIA局長突訪莫斯科原因曝光 川普回應淡稱例行訪問

相關新聞

川普才稱不擔心普亭打北約 莫斯科撂狠話：恐打擊英國軍事目標

歐洲領袖日益憂心俄羅斯可能透過有限度攻擊或其他軍事挑釁，考驗北約的決心。俄羅斯外交部發言人也警告，俄方可能攻擊英國軍事目標。不過，美國總統川普27日卻表示，不擔心俄羅斯會攻擊北約國家。

台灣人炒熱日本高松住宿率 不只藝術季還要多虧AI？

這些年日本為「觀光公害」傷透腦筋，外國觀光客過度集中在東京、京都、大阪等熱門景點，從開闢地方航線、訂雙重票價到提高課稅，各種方法都試過，效果不如預期。不過，國際訂房平台發現，日本的觀光版圖正在重整，熱愛瀨戶內國際藝術祭的台灣旅客，讓高松市躍居2025年Booking.com日本訂房成長率第一。這波地方旅遊升溫背後，出現的新變數正是AI。

Meta天價和解 讓青少年離不開平台的機制挨刀

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：Meta天價和解 讓青少年離不開平台的機制挨刀 頭條二：FDA核准晚期胰臟癌新藥 存活期近乎翻倍 頭條三：烏軍無人機背後王牌是軟體 美軍坦承落後

俄烏空戰互傷 俄軍陸戰進展有限

俄烏已鏖戰四年多。華爾街日報廿六日報導，兩軍在遠程無人機和飛彈的空戰上進入更慘烈的新階段，但看來目前沒有一方被打垮。

不急著復談 川普：穆吉塔巴左半身重傷

美國總統川普廿六日指稱，伊朗最高領袖穆吉塔巴仍在世，但整個左半身傷勢嚴重。

和談無望 普亭視戰術核武為選項

彭博廿六日引述克里姆林宮知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同，正準備加大對烏克蘭的攻擊力道。對此，克宮發言人佩斯科夫尚未置評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。