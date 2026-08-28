俄威脅升高 波羅的海歐盟執委籲加大防衛投資

自由歐洲電台/自由電台取得的一封信函顯示，隨著俄羅斯空域侵犯與無人機入侵事件增加，波羅的海地區安全情勢惡化。波羅的海地區國家多名歐盟執委近日呼籲歐盟加大防衛投資，強化前線國家嚇阻能力。

根據自由歐洲電台/自由電台（Radio FreeEurope/Radio Liberty，RFE/RL）27日報導，該信函於7月30日寄交歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），由愛沙尼亞、立陶宛與拉脫維亞籍歐盟執委，並連同波蘭與芬蘭執委共同簽署。信中警告，相關安全事件已衝擊區域投資環境與民眾信心，呼籲採取更積極行動。

據報導，美國情報也示警俄羅斯可能測試北大西洋公約組織（NATO）防衛決心。「華爾街日報」（TheWall Street Journal）日前報導，俄方最快可能於今年秋季發動有限度軍事行動。

消息人士並向RFE/RL表示，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）近日突訪莫斯科，意在警告俄方勿升高與美國盟友的衝突，尤其指愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海3國。

RFE/RL指出，數名未具名的波羅的海國家外交官透露，今年夏季確有俄羅斯可能發動假旗行動的情報，但尚無即將進行傳統軍事攻擊的跡象。不過，近期在德國、波蘭與斯洛伐克等北約國家發生的無人機事件與破壞行動，仍加深外界疑慮。

另一方面，報導分析，波羅的海國家雖持續提升防衛能力並深化與北約合作，但在資金、基礎建設與整體戰略上仍面臨挑戰。

報導指出，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞近年持續提升國防支出，3國皆已或即將達成北約2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的目標。歐盟也承諾提供約140億美元（約新台幣4440億元）貸款，用於區域防衛與安全投資。

不過，歐盟下一期7年預算談判仍存變數，包括德國在內的部分淨出資國傾向縮減預算，外界憂心防衛經費恐受影響。信函呼籲歐盟投入約1150億美元（約新台幣3.6兆元），加強能源安全、民防體系及因應網路與資訊戰能力。

基礎建設方面，「波羅的海鐵路」（Rail Baltica）進度落後，原訂今年通車已延宕，2030年目標也面臨挑戰。該計畫被視為北約部隊機動部署的重要走廊，攸關波蘭與立陶宛間蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）防衛。

為彌補相關弱點，立陶宛已推動在蘇瓦烏基走廊區域設立軍事訓練場，並強化與白俄羅斯邊界防禦。不過，前立陶宛軍方高層質疑，部分措施仍缺乏清楚因應現代戰爭形式的戰略規劃。