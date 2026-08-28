川普才稱不擔心普亭打北約 莫斯科撂狠話：恐打擊英國軍事目標

歐洲領袖日益憂心俄羅斯可能透過有限度攻擊或其他軍事挑釁，考驗北約的決心。俄羅斯外交部發言人也警告，俄方可能攻擊英國軍事目標。不過，美國總統川普27日卻表示，不擔心俄羅斯會攻擊北約國家。

Axios報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫25日祕密前往莫斯科，並與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）會面。多家媒體報導，拉特克利夫此行是為了警告莫斯科不要攻擊北約國家，但川普受訪時否認，表示拉特克利夫沒有傳達這項警告。

川普稱拉特克利夫訪俄是「例行公事」，並對媒體報導表示不解。他說，拉特克利夫每6個月或每年會見一次俄羅斯對口官員，雙方關係非常好，「沒有任何訊息，也沒有任何不尋常之處」。

2小時後，川普再度被問及美國是否曾就可能攻擊北約國家一事警告俄羅斯總統普亭。他表示不想評論，但補充：「他們不會攻擊北約領土。」

另一方面，納雷什金27日證實與拉特克利夫會面並討論「情報事務」，稱這是「例行工作的一部分」，「沒有任何不尋常之處」。

路透報導，英國本周稍早宣布，允許烏克蘭取得機密技術，自行生產可深入打擊俄羅斯境內目標的「暴風影」巡弋飛彈。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）27日警告，俄方可能打擊烏克蘭境內外的英國軍事目標，以回應烏克蘭使用英製長程巡弋飛彈攻擊俄羅斯境內目標。

沙卡洛娃指出，在莫斯科看來，倫敦距離成為她所稱、針對俄羅斯平民的「恐怖主義」行動的法律共犯，只差「一步之遙」，並警告除非英國改變立場，否則將面臨「不可避免的災難性後果」。此外，法國已同意授權這項技術，沙卡洛娃似乎也威脅巴黎，稱英法都是在「玩火」，可能帶來難以預料的後果。