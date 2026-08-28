柏林議會首個正式友外團體成立 18議員跨黨派挺台

柏林邦議會「柏林－台北友好小組」正式立案成立，共有18名跨黨派邦議員加入，成為柏林邦議會首個正式登記的友外團體。共同主席歐瑪今天在成立大會表示，面對中國對台灣的軍事及政治威脅，民主陣營必須與台灣站在一起。

「柏林－台北友好小組」今天在柏林邦議會舉行成立大會，該小組最早於2022年由友台議員自發組成，日前獲邦議會3個政黨黨團決議通過，正式向柏林邦議會立案，成為柏林邦議會第一個正式登記成立的友外團體。

支持成立「柏林－台北友好小組」的議會黨團包括基民盟（CDU）、社民黨（SPD）及綠黨（Greens），共有18名柏林邦議員加入，並由原友台小組主席呂德克（Tamara Lüdke）及歐瑪（Jian Omar）擔任共同主席。

呂德克在成立大會上表示，柏林友台議員2022年自行組成友台小組，如今獲得邦議會3個黨團決議通過，並有來自不同委員會的議員加入，顯示友台小組已獲議會同僚肯定。

歐瑪進一步指出，友台小組連結的不只是柏林與台灣的政治及經濟關係，更反映雙方共享的民主價值。

「台灣是亞洲民主燈塔，民主不是自動從天而降，需要努力爭取，並以生命來維護。」歐瑪表示，當中國對台灣進行軍事及政治等複合式威脅時，民主陣營必須與台灣同在，未來友台小組將成為柏林與台灣交流合作的據點。

成立大會並有駐德代表谷瑞生、柏林邦副邦長艾維斯（Stefan Evers）、邦議會副議長布賀樂（DennisBuchner）等20多名邦議員及友台人士出席。

谷瑞生致詞時感謝柏林邦議員推動各黨團通過成立友台小組。他表示，柏林曾是被共產世界環繞的「自由之島」，至今仍代表自由、民主與希望，而民主、科技與創新等共同價值，也將柏林與台灣緊密相連，期待友台小組未來促成更多柏林邦議員訪台，進一步深化雙邊交流合作。

「柏林－台北友好小組」過去也被視為柏林發展城市議會外交的參考模式。基民盟柏林邦議會黨團2023年發布城市夥伴關係政策文件，即主張應效仿「柏林－台北友好小組」，與華沙、基輔等地建立友好關係。根據駐德代表處，除柏林外，漢堡邦（Hamburg）、下薩克森邦（Niedersachsen）、黑森邦（Hessen）及巴伐利亞邦（Bayern）邦議會也有邦議員組成友台小組。柏林邦議會「柏林－台北友好小組」正式立案後，則與德國國會友台小組相同，成為議會內正式友外團體。