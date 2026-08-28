4成員國致函歐盟 籲重啟討論利用俄被凍結資產援烏

荷蘭、波蘭、西班牙與瑞典聯合致函歐盟，呼籲重啟討論動用俄羅斯遭凍結資產議題，以填補烏克蘭因戰爭而出現的財政缺口。相關議題曾在去年歐盟領袖峰會討論，但未獲共識。

歐盟即將於9月1日到2日在愛爾蘭舉行成員國外長非正式會議，據政治新聞網站POLITICO歐洲版的報導，在會議舉辦前夕，這4個國家聯合致函給歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與愛爾蘭外長麥金蒂（Helen McEntee）。

這封信中強調，無論是短期或長期，烏克蘭都需要更多的財政援助。現在正是重新探討如何進一步運用俄羅斯遭凍結的資產來援助烏克蘭的時機。

據統計，這筆資產的總規模約為2100億歐元（約新台幣7.75兆元）。

這項議題曾經於去年12月舉行的歐盟峰會中討論，然而成員國之間有歧異而未能達成共識。主要反對的國家之一是比利時，因為被凍結的資產主要存放在比利時境內，而當時比利時要求其他國家共同承擔法律責任，但這項擔保要求對其他國家而言負擔過重。

報導指出，過去幾週以來比利時政府表示，對於重啟使用俄羅斯遭凍結資產的討論持開放態度，但前提仍是其他的歐盟成員國必須提供財政保障以抵禦俄羅斯可能的報復。

針對個別國家的擔憂，上述4國的聯名信呼籲，歐盟執委會應探索全新的方案，以確保風險由所有歐盟成員國共同承擔，不會有任何單一成員國背負不成比例的重擔。