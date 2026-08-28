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CIA局長突訪俄引關注 川普稱普丁不會攻擊北約領土

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普丁「不會攻擊」北大西洋公約組織（NATO）的領土，淡化媒體有關華府擔憂俄國可能對歐洲採取行動的報導。

法新社報導，川普（Donald Trump）發表這番談話的兩天前，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）突訪俄國首都莫斯科。美國媒體報導，這次訪問的目的是警告俄羅斯不要攻擊北約

被問及普丁（Vladimir Putin）是否同意不這麼做時，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我和他談得很愉快。他不會攻擊北約領土。」

被要求證實雷克里夫警告俄方的報導時，川普則回應：「我不想評論這件事，但他們不會攻擊。」

川普也淡化因俄羅斯與伊朗交易而懲罰俄國的必要性。他的政府之前宣布，若伊朗拒絕開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將對其商業夥伴發動「經濟諾曼地登陸（D-Day）」行動。

川普說：「到目前為止，我認為俄羅斯在荷莫茲海峽問題上表現得相當不錯。」

克里姆林宮今天也駁斥美媒指稱俄羅斯可能攻擊北約的報導，形容這種說法是「危言聳聽」。

一名歐盟高官今天匿名表示，歐洲情報機構未發現俄國計劃對歐洲北約國家發動軍事攻擊的跡象。

川普 北約 俄國

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