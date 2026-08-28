涉二戰後歐洲最血腥屠殺 「波士尼亞屠夫」病逝

聯合國國際法庭表示，前波士尼亞塞爾維亞裔將領穆拉迪奇今天病逝獄中；穆拉迪奇因主導1995年斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，被判犯下戰爭罪。

法新社報導，穆拉迪奇（Ratko Mladic）近幾個月多次中風，塞爾維亞當局和他的家屬曾以其健康狀況惡化為由，申請讓他獲釋，但海牙法庭駁回相關請求。

綽號「波士尼亞屠夫」的穆拉迪奇因在斯雷布雷尼察屠殺事件中扮演要角而被判處終身監禁，罪名包括種族滅絕、戰爭罪和反人類罪。這場屠殺是二戰以來歐洲最嚴重的流血事件。

前南斯拉夫在共產主義垮台後陷入血腥戰亂，這場從1992年持續至1995年的戰爭造成約10萬人死亡、220萬人流離失所。

在這場戰爭最惡名昭彰的暴行中，穆拉迪奇指揮的塞族部隊在斯雷布雷尼察處決了約8000名波士尼亞穆斯林成年男性與男孩。

他們朝受害者背部開槍射擊，再將他們的遺體丟進萬人塚，成了這場衝突最黑暗篇章之一。

穆拉迪奇也因「親自指揮」一場長達44個月的狙擊和砲擊行動遭定罪，當年的恐嚇波士尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo）人民行動，導致約一萬人喪命。

此外，穆拉迪奇還挾持200多名北大西洋公約組織（NATO）軍事人員，將他們當成人肉盾牌，阻止北約（NATO）對波士尼亞塞爾維亞裔部隊發動空襲，因而被判有罪。

歷經5年審判，近600人出庭作證以及提出一萬多件物證後，檢方要求判處穆拉迪奇終身監禁。

法庭當時形容，穆拉迪奇的罪行是「人類已知最令人髮指的暴行之一」；聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）則稱，穆拉迪奇是「邪惡的化身」。

來自斯雷布雷尼察的波士尼亞穆斯林蘇爾吉奇（Hava Suljic）在塞拉耶佛街頭受訪時說，穆拉迪奇過世的消息令人感到欣慰，「想到這個世界上少了一名戰犯，我就高興得不得了」。

不過，在許多塞爾維亞人心中，穆拉迪奇仍是一名英雄，他的軍事才能一直被視為傳奇。

穆拉迪奇的年齡一直存在爭議，他聲稱自己是1943年3月出生，但法庭記載他的出生年份為1942年，當地媒體廣泛報導他去世時享壽84歲。