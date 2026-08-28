和談無望 普亭視戰術核武為選項

彭博廿六日引述克里姆林宮知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同，正準備加大對烏克蘭的攻擊力道。對此，克宮發言人佩斯科夫尚未置評。

鑒於談判架構已實質破裂，使俄烏重回原點。俄羅斯總統普亭也不會因西方制裁造成的經濟壓力，與烏克蘭以無人機及飛彈空襲俄國煉油廠和物流網而喊停這場戰爭。在北約（ＮＡＴＯ）成員國向基輔提供軍援與情資下，莫斯科愈來愈視烏克蘭對俄國的攻擊為北約對俄國的攻擊。

克宮認為，普亭和美國總統川普去年八月在阿拉斯加安克拉治舉行的「雙普會」，是俄方又一次失敗的妥協；俄國至今對烏克蘭的軍事行動還不是頂點，莫斯科正考慮以威力強大的傳統彈道飛彈攻擊基輔與烏克蘭其他城市的基礎設施。

在缺乏外交途徑下，克宮認為，為了達成這場戰爭的目標，除了進一步升高情勢，幾無其他選項；儘管俄方仍希望美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納未來能帶新的俄烏和談方案訪俄，但對於能有所突破的期待很低；甚至愈來愈多俄國官員覺得，普亭最終可能對烏克蘭動用戰術核武，作為終極手段。

自美國一九四五年二戰末期在日本投下兩枚原子彈以來，動用核武一直是國際社會的禁忌，普亭恐打破此一禁忌的風險，長期是西方國家官員的擔憂之一。

對普亭而言，比持續俄烏戰爭還糟糕的唯一結果就是戰敗，因此動用核武被視為可能選項。普亭也多次以核武威脅恫嚇，企圖迫使烏克蘭的西方盟友，減少對基輔的支持，但尚無跡象顯示，俄國正準備對烏克蘭動用核武。

德國卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士說，在目前兵力分散的俄烏戰場上，動用戰術核武的軍事效能有限且打破核武禁忌的政治代價極高，因此俄國動用戰術核武的風險仍極低；只要莫斯科仍有運用傳統武器升高情勢的空間，包括加大飛彈攻勢，那就幾乎沒有跨越核武門檻的動機。