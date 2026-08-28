俄烏空戰互傷 俄軍陸戰進展有限

俄烏已鏖戰四年多。華爾街日報廿六日報導，兩軍在遠程無人機和飛彈的空戰上進入更慘烈的新階段，但看來目前沒有一方被打垮。

該報導形容，俄烏空戰正以近乎肉搏方式互相重擊，在攻擊範圍持續擴大下，對平民及民用基礎設施造成的損失也節節攀高。全俄第二大電商Ozon廿七日說，其在俄羅斯烏法市的一個物流中心在烏克蘭無人機徹夜攻擊下受損而暫時關閉，且自廿二日以來，烏克蘭就鎖定Ozon幾個設施攻擊。

三位業界消息人士廿七日對路透說，俄國石油巨擘「路克」旗下的全俄第四大煉油廠兼第二大汽油生產商ＮＯＲＳＩ，本周也被烏克蘭無人機攻擊。

俄方則在廿六日黃昏後，以飛彈與無人機徹夜對烏克蘭共九座城市發動大規模猛攻，直到廿七日凌晨，首都基輔市內爆炸聲此起彼落。俄國國防部指稱，這波攻擊鎖定「戰爭相關設施」，包括工業設施、煉油廠、物流樞紐和港口基礎設施。然而，烏克蘭官員說，包含公寓街區的平民區也被破壞。

烏方企圖藉由重創支撐俄國經濟的產業，使莫斯科侵烏無以為繼。國防分析師史特芬加迪則形容，俄方採取的是「痛苦策略」，這套邏輯是痛苦加上長期鏖戰的疲憊，將導致烏克蘭在政治上屈服。

除了空戰，在陸戰部分，俄國參謀總長格拉西莫夫在國防部廿七日發布的影片宣布，其南部集團軍在控制烏東頓內次克的作戰取得成功，正突破烏軍防禦，推進至距烏東重鎮斯拉夫揚斯克僅四公里。