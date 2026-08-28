不急著復談 川普：穆吉塔巴左半身重傷

美國總統川普廿六日指稱，伊朗最高領袖穆吉塔巴仍在世，但整個左半身傷勢嚴重。

川普接受美國保守派政治評論員貝克專訪時說，穆吉塔巴傷勢很嚴重；包含手臂和腿，整個左半身都受傷。

川普還說，若穆吉塔巴身亡，伊朗政府還宣稱都會定期向穆吉塔巴請益，那這場戲演得算很不錯。川普引用伊朗官員至今的說法：「我們會回去跟最高領袖說，以取得對（伊美談判）事項的最終批准與同意」。

美國及以色列二月底聯手對伊朗開戰，穆吉塔巴父親、伊朗前最高領袖哈米尼當天就被美以轟炸身亡。穆吉塔巴三月被伊朗「專家會議」選為新最高領袖，至今仍未公開露面，連七月哈米尼喪禮期間都「神隱」。

川普並聲稱，美伊戰爭很快就會結束且美國已讓荷莫茲海峽重開。

川普廿六日也在接受總部於卡達的半島電視台專訪時指稱，對於美伊何時復談，他沒設時間表、完全沒有，也不著急；「我們正取得大勝，他們則面臨嚴重通膨、國內經濟崩潰中」。至於經濟制裁與軍事行動哪個更有效，他答道，兩者都有效。

「美國海軍研究協會新聞」廿六日引述幾位海軍最高階官員報導，「羅斯福號」航艦及艦上約五千名官兵在接下來幾周內，將開始在中東部署且預料至少為期達七個月。

美國海軍航艦「林肯號」此前在中東部署逾二五○天，上周終於由母港在日本橫須賀基地的「喬治華盛頓號」換防。羅斯福號可望接替喬治華盛頓號。而目前除了喬治華盛頓號，另一艘美軍航艦「布希號」也在中東部署。

伊朗外交部發言人貝卡伊廿六日則批評，美國對伊政策從頭到尾都是一場鬧劇，美國是對已被其制裁的對象追加制裁。

美國也中止伊美的體育和學術交流，問題是其實這類交流基本上早已停滯；另外，伊朗與波斯灣鄰國巴林目前幾乎沒有實質的經濟往來。

卡達外交部說，總理穆罕默德廿七日訪問德黑蘭，卡伊將討論荷莫茲海峽航行自由與舒緩當前緊張、創造有利對話的條件。