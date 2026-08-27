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美國海軍航艦華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國海軍航空母艦「羅斯福號」7月在夏威夷群島南部海域，參加「環太平洋演習」。路透
美國海軍航空母艦「羅斯福號」7月在夏威夷群島南部海域，參加「環太平洋演習」。路透

美國海軍研究協會新聞」（USNI News）26日引述幾位海軍最高階官員報導，目前停泊在加州聖地牙哥的「羅斯福號」航空母艦及艦上約5千名官兵，接下來幾周內將開始在中東部署且預料至少為期7個月。

美國海軍航艦「林肯號」此前在中東部署逾250天，上周終於由母港在日本橫須賀基地的「華盛頓號」換防。華盛頓號派往中東後，目前美軍在西太平洋沒有任何航艦部署。

羅斯福號可望接替華盛頓號。而目前除了華盛頓號，另一艘美軍航艦「布希號」也在中東部署。

中東 美國海軍

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