調查：法國2027總統大選 3%選民可能依AI建議投票

法國將於2027年舉行總統大選，一項調查發現，絕大多數受訪者擔心人工智慧（AI）被用來影響大選結果，但有3%的選民可能按照AI建議來投票，相當於150萬人。

法國將於2027年4月18日和5月2日分別舉行兩輪投票，選出現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的繼任者。

根據費加洛報（Le Figaro）今天公布的最新民意調查結果，極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）在第一輪投票最受青睞，可拿到33%到35%的選票；且在第2輪決選，不管對手是誰，都有可能獲得過半選票勝出。

根據這項調查，雷朋在決選可能遇到的最強勁對手是中間偏右派的前總理菲力普（Édouard Philippe），她估計可拿到52%的選票，比菲力普多4個百分點；不過，這個差距還在誤差範圍之內。

調查顯示，極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）支持率持續上升，在第一輪投票可能拿下16%到19%選票，有希望進入第2輪決選。

快訊週刊（L’Express）披露法國公眾意見機構（Ifop）為智庫「共和國實驗室」（Laboratoire de laRépublique）所做的研究，發現3%的法國選民可能按照AI建議來投票，相當於150萬人。

研究顯示，多達86%的受訪者擔心AI被用來影響明年總統大選結果，其中4成認為AI對民主構成威脅，只有5%相信AI是增進民主辯論的契機。

不過，近半數受訪者認為，如果AI能幫助他們瞭解候選人政見的複雜層面、說明某項改革對個人情況的具體影響、客觀中立地簡介當前政治情勢，或協助查詢政黨及候選人對特定議題有何立場、比較不同政見，他們也願意使用AI。

值得注意的是，有3%的受訪者表明可能聽從AI建議來選擇支持哪位候選人。法國公眾意見機構輿論部門執行長達比（Frederic Dabi）說：「如果推算一下，3%的選民約相當於150萬人。我們知道，梅蘭雄2022年大概差40萬票而沒能進入第2輪投票，在總統大選規模上，（150萬人）不是小數目。」

調查還顯示，雖然選民對於在競選期間使用AI抱持開放態度，但對候選人卻不那麼寬容；近半數受訪者坦言，若原本屬意的候選人承認使用AI，他們可能會比較不願意投票給這名候選人。

達比認為，年輕選民很熟悉AI，因此更在意候選人是否「真材實料」，也更關注AI帶來的風險。