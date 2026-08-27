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上海合作組織峰會在即 伊朗總統預計會晤普亭
伊朗國營媒體指出，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將於下週在吉爾吉斯出席「上海合作組織」峰會，期間他預計會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。
伊朗通訊社（IRNA）昨天報導，伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）表示，裴澤斯基安將出席在吉爾吉斯的上海合作組織（Shanghai CooperationOrganisation）峰會，他預計與普亭進行第6次會面。
法新社報導，上海合作組織的領袖峰會將於9月1日在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）舉行。
兩位領導人即將會晤之際，伊朗從2月28日迄今仍持續跟美國處於交戰狀態。
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