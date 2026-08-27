上海合作組織峰會在即　伊朗總統預計會晤普亭

布林肯首度以國務卿的身分訪問北京，也是自從2018年之後，首位美國國務卿訪問中國，這場原本在二月要成行的訪問，延至六月，一度還因為中共在古巴設監聽站，又要破局，是美國刻意放低身段退讓，才讓這兩天訪問終於成行。 由於看似美方急、中方不急，許多人從外交象徵來揣測中方的態度，首先布林肯18日從機場扶梯下來，中方沒有鋪紅地毯歡迎，只有派美大司司長楊濤機場迎接，甚至18日央視新聞聯播，沒有布林肯的新聞，就認為北京有意輕忽布林肯訪問，用中國人的話來說，就是要給他「下馬威」...

2026-08-27 13:43