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北韓批美對南韓出售響尾蛇飛彈及監督其人權 矢言強力回應

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

北韓今天譴責美國計劃再對南韓出售響尾蛇飛彈這類戰術飛彈，及提供資金給各團體來監督北韓人權，平壤承諾將對其所稱華府的敵意行為做出「強力回應」。

法新社報導，美國國務院21日宣布，已批准可對南韓出售第2批AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）空中攔截飛彈及相關設備，總金額估計1億2500萬美元（約新台幣40億元）。

此外，美國國務院民主、人權和勞工事務局（Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor）上週宣布，為了「挑戰北韓政權的資訊壟斷」，開放各組織競賽紀錄北韓的侵犯人權。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發言人今天發布聲明表示：「美國對大韓民國（南韓）出售武器，我們無法忽視這對區域安全環境帶來的不利效果。」聲明並批評華府打算提供數百萬美元給與北韓人權及資訊流通有關的計畫。

北韓外交部譴責「美國不斷接連採取敵對行動」，且最新措施企圖「在我國社會體制中製造不穩定」，構成安全威脅，因此平壤「將對這些敵對行為採取嚴重、立即且強力的回應」。

美國總統川普（Donald Trump）近期對北韓做出一系列友善表態，包括縮減與南韓的聯合軍演規模。但平壤至今反應冷淡。

北韓 南韓 飛彈

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