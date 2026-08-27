挪威國王哈拉德五世病情惡化 王后、王儲取消行程
挪威王室今天表示，因血液疾病住院的89歲國王哈拉德五世，目前病情「極為嚴重」。
綜合法新社與路透社報導，王室聲明表示，哈拉德五世（Harald V）的妻子王后桑妮雅（Queen Sonja）與代行攝政的王儲哈康（Crown Prince Haakon）已取消所有王室行程。挪威媒體報導，兩人隨侍在國王病榻旁。
哈拉德五世是目前歐洲最年長的在位君主，因溶血性貧血自17日起在奧斯陸住院接受治療。這種疾病會導致紅血球異常快速被破壞，引發疲勞及呼吸急促等症狀。
王室聲明表示：「國王陛下的健康狀況極為嚴重。」聲明並未提供其他細節。
王后、王儲哈康與王儲妃梅特瑪莉（Crown PrincessMette-Marit）均隨侍在國王病榻旁，媒體也拍攝到他們抵達醫院的畫面。
哈拉德五世因接受可體松（cortisone）治療導致體液滯留，因此在奧斯陸大學醫院（Oslo UniversityHospital）接受治療。
哈拉德五世於1991年登基，近年來健康問題頻傳，除了植入心臟節律器外，也減少官方行程。
然而，哈拉德五世始終排除退位可能，並強調自己曾在挪威國會前宣誓終身效忠。
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