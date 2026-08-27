推動空軍現代化 孟加拉擬購中國J-10CE戰機

孟加拉準備與中國就採購殲-10CE（J-10CE）戰機和攻擊直升機展開談判。總理的政策與戰略顧問札赫德（Zahed Ur Rahman）表示，一個政府小組正在擬定一份協議草案。

路透社報導，這項規劃中的軍購將是孟加拉多年來其中一次規模最大的國防採購案，也將進一步深化與北京的軍事關係。中國目前已是孟加拉最大的武器供應國。

自巴基斯坦表示2025年5月與印度衝突期間曾以J-10CE擊落包含法製飆風（Rafale）戰機在內多架印度戰機後，J-10CE便受到全球關注。印度始終否認戰機遭巴方擊落，但西方開源情報認為，當時至少有一架印軍飆風戰機被打下。

札赫德表示孟加拉注意到相關報導，中國戰機在去年這場印巴衝突裡有傲人作戰表現。

當地媒體報導，孟加拉正尋求空軍現代化，並考慮採購多達24架J-10CE戰機；J-10CE為中國J-10C的外銷型號，目前已知的使用國為巴基斯坦。

札赫德沒有透露孟加拉打算採購的架數、交易金額或交機時程。他表示，相關細節將透過談判決定。

路透社指出，過去20年來中國供應孟加拉軍艦、戰機、戰車及飛彈系統，使中國成為孟加拉最大的軍事裝備來源國。

孟加拉的「每日星報」（The Daily Star）報導，札赫德25日在每週例行記者會表示，孟加拉目前正進行中國製J-10CE戰機、攻擊直升機及無人機（UAV）系統的採購作業，以實現空軍現代化。

他說：「如果資金到位，這項採購案可能今年就會完成；如果沒有，就會到明年。」

札赫德舉去年印度在印巴衝突期間損失飆風戰機為例，認為J-10CE已獲實戰經驗，「（戰果）是由中國製J-10戰機所創。這個消息已獲確認」。

他表示，J-10CE在對抗飆風這款法製4.5代戰機中的表現良好，「孟加拉注意到了這點」。