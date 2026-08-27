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CIA局長突訪莫斯科更多內幕！警告勿動波羅的海3國 減少支援伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
據信載著美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫的C-17運輸機25日在拉脫維亞首都里加附近降落。路透／X／ALFREDSPODINS
據信載著美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫的C-17運輸機25日在拉脫維亞首都里加附近降落。路透／X／ALFREDSPODINS

華爾街日報26日報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫本周訪問俄羅斯莫斯科期間，曾警告俄方不要攻擊北約國家，但未提供進一步細節。2名知情人士向POLITICO透露，拉特克利夫警告俄羅斯官員，不要因侵烏戰事陷入僵局，就升高與美國北約盟友的衝突，尤其是愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛。

一名知情人士表示，拉特克利夫的「會面主要是為了警告俄羅斯，不要對波羅的海國家採取任何升高局勢的行動」。

美國財政部長貝森特24日威脅，對拒絕切斷與伊朗經濟關係國家，將大幅擴大制裁。一名知情人士和一名英國官員指出，拉特克利夫也利用這趟罕見且未事先宣布的行程，施壓俄羅斯減少對伊朗的軍事與經濟支持。英國官員表示，拉特克利夫希望莫斯科停止與伊朗分享武器與國防技術，並建議俄方若受到制裁影響，不要「反應過度」。

拉特克利夫此行是美國總統川普任內首度已知有CIA局長前往莫斯科。CIA前局長伯恩斯2021年曾警告俄羅斯總統普亭不要入侵烏克蘭，俄軍3個月後便越境進攻。因此，拉特克利夫訪俄的消息儘管直到26日上午才獲川普政府正式承認，仍在華府與歐洲引發大量揣測。

外界懷疑拉特克利夫此行是為了說服普亭不要試探北約決心或攻擊英國，川普接受保守派電台主持人貝克（Glenn Beck）訪問時對此否認，並稱這趟訪問「算是例行性」，但承認此行與結束戰爭有關。他說：「我不想讓大家失望。我們希望看到與烏克蘭的戰爭結束。」

伊朗 莫斯科 俄羅斯 北約 美國

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