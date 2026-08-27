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法國汽車衝撞事件1死10傷 26歲俄羅斯犯嫌落網

中央社／ 康城26日綜合外電報導
法國西北部發生汽車衝撞人群事件，造成1人死亡、10人受傷。法新社
法國西北部發生汽車衝撞人群事件，造成1人死亡、10人受傷。法新社

多名消息人士表示，法國西北部26日晚間發生汽車衝撞人群事件，造成1人死亡、10人受傷，警方隨後逮捕一名出生於俄羅斯的26歲涉案男子，檢方不認為此案涉及恐怖主義動機。

法新社報導，26日晚間10時15分左右，這名男子在康城（Caen）駕車衝撞人群，當地省長克拉維爾（David Claviere）表示，這輛汽車「蓄意衝撞火車站對面街道上的行人」，造成7人情況危急，另有3人受輕傷。

警方消息人士指出，這起衝撞事件據信起因於一場爭執，涉案男子在犯案後逃離現場，但隨後在20公里外的維斯特安姆（Ouistreham）遭到逮捕。

克拉維爾表示，犯嫌是一名出生於俄羅斯的26歲男子，情報機構並未掌握到他的相關資料，警方僅因「交通違規紀錄」而認識他。

康城高階安全官員庫唐索（Bruno Coutanceau）告訴法新社，所有受害者似乎都是年齡介於17歲到40歲的男子。

副檢察長表示，警方已依謀殺與加重傷害罪嫌展開調查。他說：「目前，我們並未朝恐怖主義動機方向偵辦，不過調查才剛開始。」同時婉拒透露死者身分的細節。

俄羅斯 法國 恐怖主義 汽車

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