尼泊爾西藏山崩釀160死 專家解析成因與逃生困境

尼泊爾與西藏邊境發生山崩暴洪，至少造成160人罹難，數百人失蹤。專家指出，高速移動的泥與水形成宛如「液態水泥」般的致命組合，幾乎無法預測，等到看到泥流來襲，逃跑或開車逃避都已無濟於事。

法新社報導，儘管原因尚未確定，但專家指出，喜馬拉雅山區極端地形大大增加了這類災難的風險。

目前要將原因歸咎於氣候變遷還為時過早，但「世界屋脊」已有充分記錄的氣候與環境變化趨勢，顯示發生此類災害的可能性已逐漸升高。

● USGS：震波源自山崩而非地震

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shishir Khanal）表示，有可能是地震引發山崩，山體掩埋河道後，河水積壓最終沖破阻礙洩洪，導致下游發生災難。

但美國地質調查所（USGS）最新說法指出，雖然最初通報有規模4.4地震，「但進一步分析長週期震波顯示，這次事件的地震能量是由山崩產生」。

在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），國際山區整合發展中心（ICIMOD）遙測與地理資訊分析師希瑞斯塔（Sarthak Shrestha）告訴法新社：「我們認為尼泊爾境內發生岩冰雪崩，阻斷倫德河（LhendeRiver），引發連鎖洪災。」

美國德州大學聖安東尼奧分校（University of TexasSan Antonio）水文學家夏立夫（Hatim Sharif）告訴法新社，災前沒有降雨尤其令他震驚，因為「這基本上讓全球現行的洪水預警系統全都失去作用」。

● 泥流來襲難以逃生 專家：往高處才有機會

夏立夫指出，「等你看到泥流襲來時，已經來不及」，這時候奔跑無濟於事，開車逃避也沒用，因為高速移動的泥與水形成宛如「液態水泥」般的致命組合。

他估計，逃生的唯一辦法是爬到至少6公尺高的地方。

他說，長遠來看，一種可能的解決方式是設置河流水位監測器，將水位變化即時回傳當局，讓居民提前20至30分鐘獲得警報。

英國瑞丁大學（University of Reading）研究人員海恩瑞希（Dorothy Heinrich）接受法新社訪問時表示，「這些山區的河道，某些地帶非常狹窄」，一有阻塞，無論是雪崩或山崩，都會造成「大量積水，接著就會爆發極為迅猛的洪水」。

ICIMOD氣候與環境風險部門主管張強弓（Qianggong Zhang）警告，上游目前仍有堵塞，有著二度山洪的潛在風險。

● 氣候變遷加劇山區風險 關聯仍待歸因研究

尼泊爾同時也常發生冰河融化造成的「冰湖潰決洪水」（Glacial Lake Outburst Flood, GLOF）；不過，目前相關當局尚未說明這次災害是否也是由冰湖潰決所致。

未來幾天乃至幾週，世界各地科學家將藉由「歸因研究」調查這次災難與氣候變遷的關聯。這種研究意在分析，在如今受化石燃料排放暖化的氣候下，類似事件發生的機率與工業革命前相比有何變化。

海恩瑞希說：「我們確實掌握喜馬拉雅山區的氣候變遷趨勢，例如熱浪頻率提高、冰川退縮、多年凍土減少，這些因素都可能促成山崩和冰湖潰決洪水等災害。」

不過，她強調，是否直接相關，仍須透過歸因研究才能證實。