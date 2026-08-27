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俄烏和談走入死胡同！俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭20日在莫斯科克里姆林宮的天使長主教座堂點燃蠟燭。歐新社
俄羅斯總統普亭20日在莫斯科克里姆林宮的天使長主教座堂點燃蠟燭。歐新社

彭博資訊26日獨家報導，3名接近克里姆林宮的人士透露，俄羅斯認定俄烏和平協議談判已陷入死胡同，正準備升高攻擊烏克蘭

知情人士指出，各種談判架構實際上都已瓦解，交戰雙方重新回到原點。俄羅斯總統普亭也不會因制裁造成的經濟壓力，以及烏克蘭攻擊俄方煉油廠與物流網路而結束戰爭。此外，由於北約成員國向基輔提供武器與情報，莫斯科愈來愈將烏方攻擊視為北約國家發動的攻擊。

另有2名知情人士表示，克里姆林宮認為，俄羅斯在戰爭期間已經有所讓步，但每次都削弱俄方立場，也將普亭與川普去年8月舉行的安克拉治峰會視為另一次失敗的妥協。克里姆林宮發言人佩斯科夫未立即回應詢問。

知情人士透露，目前的敵對行動還不是軍事升級的最高點。俄羅斯正考慮加強以威力強大的傳統彈道飛彈攻擊基輔，包括首都市中心，並攻擊烏克蘭其他城市的基礎設施。

普亭上周末接受官媒訪問時，淡化烏克蘭攻擊對俄羅斯經濟的影響，並稱烏克蘭「打開這個潘朵拉盒子」。他說：「那就準備好，讓你們經濟中最敏感的領域遭到反擊。」

知情人士表示，在缺乏外交途徑的情況下，莫斯科認為，為了追求戰爭目標，除了進一步升高局勢，幾乎沒有其他選擇。儘管俄方仍希望美國總統川普的特使庫許納與威科夫能帶著新提案訪俄，但對取得突破的期待非常低。隨著打擊行動不斷升級，愈來愈多俄羅斯官員也認為，普亭最終可能在烏克蘭動用戰術核武，作為最後手段。

自從美國1945年在日本投下2枚原子彈以來，戰時使用核武一直是全球禁忌，普亭可能打破這項禁忌的風險，長期以來也是西方官員主要擔憂之一。莫斯科鷹派人士最近也愈來愈常討論採取這一步驟。

對普亭而言，唯一比繼續戰爭更糟糕的結果就是戰敗，因此極端回應被視為可能的選項。多年來，普亭也一再以核武威脅恫嚇，試圖迫使烏克蘭的西方盟友減少對烏方防衛的支持，但目前沒有跡象顯示俄羅斯正準備在烏克蘭發射核武。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）指出，在當今兵力分散的戰場上，戰術核武的軍事效用有限，加上打破核武禁忌的政治代價非常高，因此俄羅斯使用戰術核武的風險仍然極低。他表示：「只要莫斯科仍有利用傳統武器升高局勢的空間，包括加強飛彈攻擊，就幾乎沒有動機跨越核武門檻。」

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