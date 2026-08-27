華府智庫：川習會後中國大陸向美尋求穩定 施壓台灣未減

川習5月舉行峰會後，美中雙方同意建立「具建設性的戰略穩定關係」，美專家分析指出，川習會後，中國在台灣周邊的軍事活動仍持續不斷，北京一方面向華府尋求更高的穩定性，另一方面則持續在台灣周邊施加脅迫性的壓力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）、資深研究分析員柏南（JackBurnham）昨天發表以「關於中國對台脅迫行動和領袖級外交侷限的5大關鍵須知」（5 Things To KnowAbout China’s Coercion Campaign Against Taiwan andthe Limits of Leader-Level Diplomacy）為題的文章。

文章指出，台灣是美中關係這項新架構的試金石。川習5月峰會後至今，美國仍在審查140億美元的對台軍售案，但北京幾乎未展現出減緩對台施壓的跡象。

文章寫道，檢視中國每天在台灣周邊的空域與海域活動顯示，其軍事活動依然持續不斷。北京一方面向華府尋求更高穩定的可能性，另一方面則持續在台灣周邊施加脅迫性的壓力。

兩人在文章中分析5大重點。首先，美中峰會外交未緩和中國對台壓力，儘管華府與北京尋求貿易協定、峰會外交及所謂的美中關係「戰略穩定」，北京已改變了台灣周邊的行動基準線。

除了共軍軍機、軍艦在台灣周邊的常態活動並跨越海峽中線，近期發展包括6月初中國海警巡邏範圍擴大至台灣以東海域，該區域過去極少有這類行動。7月在馬尼拉與中國外交部長王毅會面後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，華府認為中方此舉違背雙方討論維持「戰略穩定」的精神。

文章指出，外交或許能影響中國個別行動的時間點或強度，但現有數據幾乎無法證明美中領袖級會晤改變了北京對台的基本脅迫姿態。

第2個重點為：中國將貿易合作與對台軍事姿態切割。文章寫道，中國幾乎沒有表現出將美中經濟關係的進展視為必須在台灣議題上保持克制的傾向。美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於2025年10月在韓國釜山會晤達成了雙方有限的貿易休兵，但追蹤數據顯示，北京的脅迫基準線並未出現相對應的重置。

這表明了中國將對台施壓視為一種常態工具，而非隨著美中整體關係氣氛起伏的變數。「貿易休兵可減少雙邊關係中某個領域的摩擦，但無法在台灣海峽產生有意義的克制」。

第3，與整體美中摩擦相比，中國對強化台灣防禦的舉措反應更為強烈。去年12月，川普政府批准價值111億美元的對台軍售案，中國解放軍隨後在台灣周邊進行所謂「正義使命－2025」演習，包括實彈射擊。文章分析，北京的反應顯示，涉及台灣的特定動態，對中國軍事行動節奏的影響，遠比整體外交氛圍更為顯著。

第4，中國經常自行製造軍事升級的藉口。文章指出，並非每次中國在台灣周邊軍事活動的劇增，都是在美國對台軍售、政治聲明或外部刺激之後發生。北京越來越常按照自己的時間表主動發起演習與戰備巡查，然後利用這些行動演練圍繞台灣且日益複雜的任務。北京對台灰色地帶戰略的核心就是在不跨越戰爭門檻的前提下，不斷改變地面事實，「逐步讓昨天的升級看似今天的常態」。

第5項重點為川普對台提供重大軍事與經濟支持。美國去年12月的對台軍售案是美國有史以來單筆金額最大的對台軍售，而川普2.0至今批准的軍售總額，已超越了美國前總統拜登（Joe Biden）4年任期內的總額。

文章指出，美台整體關係也在經濟層面加深。今年1月，美台達成貿易協議，台灣承諾擴大投資美國，台積電持續擴大在美國的製造版圖，強化台美經濟在高科技領域的整合。

文章分析，這些步驟並未消除圍繞未來軍售決策的不確定性，然而，「若簡化認定川普尋求和北京達成協議就等於減少對台支持，這些事實無疑讓這種敘事變得更加複雜」。