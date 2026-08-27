美國打伊朗快耗光攔截彈！華郵：對台軍售愛國者恐嚴重延遲

華盛頓郵報26日報導，美國在中東大量消耗彈藥，日益令台灣在內的亞洲盟友感到憂心，也讓負責印太事務的五角大廈官員感到挫折。這些官員擔心，中國持續在區域內加大軍事壓力，美國對伊朗的持久戰可能削弱因應與中國衝突的戰備能力。

美國總統川普宣布縮減與南韓的聯合軍演，一周後，美方又取消原定9月舉行的美韓兩棲登陸演習，理由是伊朗戰爭導致兵力調度受限。南韓、日本、台灣等美國亞洲夥伴仰賴華府這個主要傳統武器供應國，如今面臨長達數年的交貨積壓；中東衝突又進一步加劇壓力，持續消耗並重新分配美軍彈藥，其中一些可能是未來對中作戰的關鍵資源。

美方要求亞洲盟友承擔更多國防成本、增加採購美國武器，但盟友卻又面臨交貨延遲。根據Taiwan Security Monitor資訊，美國已批准、但尚未交付的對台軍售武器接近300億美元，其中包括價值8.82億美元的愛國者飛彈。台灣國防官員3月告訴立法院，仍預期今年將交付102枚愛國者飛彈。一名台灣官員向華郵表示：「情勢非常棘手。」

這位台灣官員透露，由於五角大廈已在中東耗掉大部分攔截飛彈庫存，台方預期愛國者三型（PAC-3）飛彈將「嚴重延遲」交付，並形容美方從印太地區轉移重心「令人憂心」。

日本也面臨類似問題。金融時報5月報導，日本向美國採購的400枚戰斧飛彈可能延遲交付多達2年。防衛大臣小泉進次郎表示，延遲「有可能」發生，但採購計畫並未改變。一名知情亞洲外交官也向華郵表示，日本已接獲五角大廈警告，包括戰斧巡弋飛彈在內的國防裝備可能延遲交付。

華郵引述3名知情人士透露，負責監督美軍在亞洲行動的太平洋司令部官員，也對重心轉移及可用於嚇阻北京的資源日益減少感到挫折。外界質疑美國在亞洲的軍事戰備能力之際，美國總統川普正向中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩釋出更友善的訊號。

川普一再表示，只要他擔任總統，習近平就不會入侵台灣，但北京從未如此公開表態。川普5月把對台軍售形容為與中國談判的「好籌碼」，引發台北對他是否承諾支持台灣的疑慮。一項約140億美元的對台軍售案，也在川普5月赴北京與習近平舉行峰會前遭擱置，川習二會預計9月24日在華府登場。一名中國官員表示，白宮若釋出將批准軍售案的訊號，都將「嚴重破壞」今年進一步互訪的可能性。

華府智庫「國防優先」（Defense Priorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，台灣獲得完整100枚的「可能性相當低」，美國第一優先理所當然會是補充自己的庫存。她表示，伊朗戰爭還沒有結束，美國可能也認為有義務替波斯灣國家盟友補充一些庫存。