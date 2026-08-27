哈利梅根帶兒女返英長住 兩幼子9月入讀私校

英國媒體報導，哈利王子與他的妻子梅根及兩名子女今天抵達英國，上週才傳出他們將從美國搬遷回英國的震撼消息。

法新社報導，英國「每日電訊報」（TheTelegraph）及其他媒體報導，6年前因與王室不和而離開英國移居加州的哈利（Prince Harry）與梅根（Meghan），搭乘的私人飛機已降落在英格蘭中部的伯明罕機場（Birmingham Airport）。

他們的發言人拒絕確認抵達消息，並向英國廣播公司（BBC）表示：「我們不對此發表評論。」

「每日電訊報」報導，這對夫妻計劃在英國停留「一段較長時間」，居住在英格蘭中部科茲窩地區（Cotswolds）的住所，並已為子女辦理入學，準備迎接即將到來的新學年。

外界對他們返回英國的原因以及是否長期定居揣測不斷，相關報導指出，這對夫妻打算保留目前在加州和葡萄牙的住所。

英國媒體報導，他他們7歲的兒子亞契（Archie）和5歲的女兒莉莉貝（Lilibet）已辦妥入學手續，預計9月初開始進入一所私立學校就讀。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這所學校「位於科茲窩地區或鄰近一帶」。