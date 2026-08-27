快訊

尼泊爾山洪增至160死！泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

整理包／輝達財報七大重點一次看 盤後大漲原因曝光

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 18 Pro、iPhone Ultra 5大新品值得期待

聽新聞
0:00 / 0:00

影／尼泊爾山洪增至160死！泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，根據西藏吉龍縣監視器畫面，可見夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築。路透
尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，根據西藏吉龍縣監視器畫面，可見夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築。路透

美聯社報導，尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，罹難人數合計至少160人。最新研判顯示，可能並非地震引發山崩，而是岩石與冰體崩塌產生的震動一度被誤判為地震，崩塌物堵塞河道後引發洪災。專家警告，看到泥流時逃跑已來不及，唯一可能的求生辦法是立即爬上至少6公尺高處。

尼泊爾警方表示，已尋獲157具遺體；尼泊爾總理府另公布，截至26日晚間，超過480名遊客失蹤，其中包括391名外國人，來自印度、美國、澳洲、英國與加拿大。中國官媒則表示，西藏吉隆縣至少3人罹難、至少265人失蹤。

NHK 27日報導，日本駐尼泊爾大使館表示，目前無法與5名疑似參加觀光團的日本人取得聯繫。

南韓表示，有8至9名在尼泊爾參與水力發電廠工程的公民失蹤；馬來西亞則與11名據信身處拉蘇瓦地區的公民失聯，另有4名身處災區的俄羅斯公民失蹤。

根據法新社報導，中國一側的監視器畫面顯示，夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築，瞬間將其吞沒，巴士與汽車如玩具般被沖走。

美聯社描述，尼泊爾災區畫面可見部分建築連二樓都覆滿淤泥，車輛遭到掩埋，樹枝及電線掛滿殘骸，生還者全身沾滿泥巴。

尼泊爾官員起初研判，地震可能引發山崩並堵塞河道，山崩形成的堰塞體潰決後，洪水隨即奔向下游。不過，美國地質調查所後來表示，最初被判定為規模4.4地震的訊號，實際上可能是山崩本身產生的震動。另有專家初步研判，尼泊爾境內可能發生岩石與冰體崩塌，堵塞河道後引發洪災。

法新社引述美國水文學家沙里夫（Hatim Sharif）警告，這類高速泥水洪流宛如「流動的混凝土」，等到看見洪流逼近時已經太遲，無論徒步或開車逃跑都沒有用。他估計，唯一的求生辦法是立即往高處移動，要爬上至少約6公尺高的山坡。

尼泊爾 大樓 西藏

延伸閱讀

冰崩引發 尼泊爾山洪近160死、數百人失蹤

尼泊爾與西藏邊境暴洪土石流 迄今至少160死數百人失蹤

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

尼泊爾山區大規模暴洪及土石流 沿途沖毀房舍...至少22死384人失聯

相關新聞

影／尼泊爾山洪增至160死！泥漿吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

美聯社報導，尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，罹難人數合計至少160人。最新研判顯示，可能並非地震引發山崩，而是岩石與冰體崩塌產生的震動一度被誤判為地震，崩塌物堵塞河道後引發洪災。專家警告，看到泥流時逃跑已來不及，唯一可能的求生辦法是立即爬上至少6公尺高處。

CIA局長突訪莫斯科原因曝光 川普回應淡稱例行訪問

華爾街日報26日獨家報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周突然訪問俄羅斯首都莫斯科。知情人士透露，此行是為了警告俄方不要攻擊北約國家。

尼泊爾與西藏邊境暴洪土石流 迄今至少160死數百人失蹤

尼泊爾與中國西藏邊境今天慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今至少造成160人死亡、數百人下落不明，其中許多人是外國遊客

美防長赫塞斯大砍將領 陸軍戰時陷領導真空

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。

最高50%！加國對美祭報復關稅 總理卡尼諷：美國簽名用鉛筆寫的

美加貿易戰再起，針對美國總統川普上周末宣布對加拿大商品課徵50%新關稅，加拿大25日宣布，自9月8日起對美國鋼鋁製品的現有反制關稅將提高一倍至50%，美國製的家具、服裝和服飾，以及電玩、智慧手機等電子產品，也將面臨50%的新關稅。

紐時觀察 川普施壓手段面臨阻力

加拿大總理卡尼拒絕接受美國總統川普的貿易條件，即使遭到報復性關稅也不屈服。紐約時報評析，這場衝突正在測試：面對川普威脅，拒絕屈服是否比妥協退讓更有效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。