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尼泊爾與西藏邊境暴洪土石流 迄今至少160死數百人失蹤

中央社／ 加德滿都26日綜合外電報導
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，圖為監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃，隨後都被淹沒。 路透社
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，圖為監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃，隨後都被淹沒。 路透社

尼泊爾與中國西藏邊境今天慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今至少造成160人死亡、數百人下落不明，其中許多人是外國遊客。

法新社報導，救援人員表示，當地整個聚落「被摧毀殆盡」。法新社查證過的監視器畫面顯示，一股數層樓高的土石流如巨浪般，猛烈衝擊中國邊境一側，數十人倉皇逃竄，卡車和巴士被洪流沖到一旁。

中國官媒報導，西藏一處邊境樞紐發生土石流，造成「重大傷亡」，目前已知3人喪生，另有265人下落不明。

尼泊爾警方表示，在這場「毀滅性洪水」過後，已尋獲157具遺體，警方人員「正協助將洪水風險地區的家庭…轉移至較安全地點」。

根據尼泊爾觀光局，災害發生數小時後，約有403名遊客失聯，其中341人為外國人，失蹤外國人包括142名印度人，以及來自澳洲、英國、馬來西亞、荷蘭、葡萄牙、南非、韓國和美國的民眾。

日本放送協會（NHK）報導，駐尼泊爾首都加德滿都的日本大使館表示，聯繫不上5名可能參加觀光行程的日本人，「將持續請求尼泊爾當局搜救與救援，以及蒐集人員安危的相關資訊」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）駐尼泊爾代表費雪（David Fisher）說：「整個村莊和市場區域都被摧毀殆盡。」

該組織表示，正運送毛毯、急救包、擔架及屍袋等緊急物資。

尼泊爾 土石流 西藏

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