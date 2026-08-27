哥倫比亞5.1地震暫無災損 7.4強震陰影猶存

哥倫比亞今天發生規模5.1地震，目前尚未傳出災情，但該國兩週前才遭強震侵襲，引發民眾擔憂。

法新社報導，哥倫比亞東北部布加拉曼加市（Bucaramanga）位於震央附近，當地警報聲大作，數百人撤離建築物。

目前尚未傳出有人受傷或災損，但這起地震勾起人們的不愉快回憶，因為哥倫比亞西部8月10日才發生規模7.4強震。

那場強震是哥倫比亞近半世紀以來最強的一次，造成該國咖啡產區及太平洋沿岸逾330人喪生，數以千計房屋遭摧毀。