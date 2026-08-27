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陸邊境吉隆口岸遭土石流沖毀

聯合報／ 記者陳湘瑾賴錦宏／綜合報導
西藏吉隆口岸附近8月26日發生泥石流災害，造成重大人員傷亡失聯。 新華社
西藏吉隆口岸附近8月26日發生泥石流災害，造成重大人員傷亡失聯。 新華社

據新華社報導，昨日上午十時三十分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤，吉隆口岸被沖毀。前方指揮部消息稱，截至昨晚二十時，初步統計此次災害已造成三人遇難，二六五人失聯。大陸副總理張國清已率有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

央視新聞指出，通過無人機觀察，吉隆口岸有建築被掩埋。目前，武警日喀則支隊官兵已前往現場處置。西藏自然資源廳提到，泥石流災害造成吉隆口岸被沖毀和重大人員傷亡、失聯。

災害發生後，大陸國家主席習近平作出指示，要求千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。大陸總理李強作出批示指出，要抓緊核清失聯受災人數，組織力量全力開展搶險救援，及時有序轉移受險群眾。

網路流傳的大陸一側監視器畫面顯示，吉隆口岸停車場內有多台旅遊巴士和物流貨櫃車等，一瞬間都被土石流推翻、吞噬並沖走。在大量岩石、泥土及洪水摧毀建築物和車輛並造成多人死亡之前，許多人正在逃離現場。

瀟湘晨報報導，親歷者方女士表示，原本計畫從吉隆鎮前往尼泊爾，約上午十時開車到距離吉隆口岸約四公里處時，發現前方樹木、電線桿全數倒塌，大水夾帶土石襲來，一行人不敢掉頭，只能倒車撤離，直到後退約三公里後水勢才逐漸減弱。截至昨日下午五點，她仍無法聯繫上人在吉隆口岸的朋友。

昨日大陸財政部、應急管理部緊急預撥人民幣一點二億元自然災害救災資金，官方也調撥帳篷、取暖爐、衣被、折疊床、防潮墊等三萬件中央救災物資予以支持。

陸委會代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意。陸委會並說明，已請海基會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危，另據「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在西藏的國人計有五十一人，國人如受困於當地，請速洽海基會緊急服務專線。

洪水 尼泊爾 土石流

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