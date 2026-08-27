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使年輕人成癮 Meta賠逾5000億增監管

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
美國各州指控社群平台巨擘Meta，刻意將臉書、ＩＧ等社群媒體設計成容易讓年輕人上癮，Meta廿六日與四十七個州、哥倫比亞特區及美國各屬地達成和解協議。美聯社
美國各州指控社群平台巨擘Meta，刻意將臉書、ＩＧ等社群媒體設計成容易讓年輕人上癮，Meta廿六日與四十七個州、哥倫比亞特區及美國各屬地達成和解協議。美聯社

美國各州指控社群平台巨擘Meta，刻意將臉書、ＩＧ等社群媒體設計成容易讓年輕人上癮，Meta廿六日與四十七個州、哥倫比亞特區及美國各屬地達成和解協議，除支付高達一七一億美元（約台幣五四四七億元）罰款，還會大幅修改旗下商品。

這起案件源於二○二三年十月，加州、紐約州等卅個州控告Meta違反聯邦與各州的兒童隱私法。各州除向Meta索取逾一兆美元的賠償金，還要求Meta取消讚與無止境滾動功能。

如今Meta退讓和解，同意支付罰款並限制青少年使用Meta旗下平台時間，也會禁止部分加劇心理健康問題的功能。這些舉措將直接影響Meta提高與使用者互動程度，進而賺取廣告收入的核心商業模式。

加州檢察總長表示，加州與Meta達成的和解協議，包括十八歲以下使用者預設每天使用社群平台的時間上限為二小時、午夜至上午六時禁止使用、限制向十八歲以下使用者發送通知、禁止向十八歲以下使用者顯示按讚或其他表情反應數量、讓十八歲以下使用者不依據個人使用行為推薦內容等。

Meta也同意建立更完善的年齡確認機制，以辨識未滿十八歲的使用者，並採取措施找出及移除未滿十三歲的使用者。

這起案件由加州北區聯邦地方法院奧克蘭分院審理，各州政府於廿六日上午已向法院提交和解協議，將由法官羅傑斯批准。不過，Meta仍面臨其他大量訴訟，部分案件將於未來數個月內開庭審理。

這項和解將成為社群媒體產業分水嶺，也是科技業支付給各州政府的最高金額之一。長期以來，社群媒體產業迴避了大部份傷害兒童的監管。

科羅拉多州檢察總長魏瑟說，Meta同意補償金錢並修改產品「意義重大，遠超過任何法院已下達或可能下達的措施。該案重點在於保護我們的孩子，包括停止在夜間與上課期間發送通知與提醒，並導入確認年齡等措施」。

這項協議也可能影響其他針對抖音等平台的法律訴訟。各州、學校及青少年已對科技業提出上千宗訴訟，指控其將產品鎖定年輕使用者讓他們上癮。

Meta在部分訴訟中一直處於防守的局面，今年三月，Meta與Youtube在首宗人身傷害案件敗訴，賠償六百萬美元。另一樁新墨西哥州檢察官指控Meta違反消費者保護法的案件中，該州法官八月也下令Meta支付近十億美元罰款。

Meta 成癮 加州

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