美中情局局長密訪莫斯科

美國中央情報局局長拉特克利夫廿五日突然飛往俄羅斯首都莫斯科舉行會談。不過，美俄均未證實此行性質，也未說明他此行目的或與誰會面。

航班追蹤資料顯示，一架美軍Ｃ–17運輸機經拉脫維亞首都里加飛往俄羅斯降落莫斯科，約八個半小時後飛返里加。

一名烏克蘭資深官員告訴ＣＢＳ新聞，美方在拉特克利夫出發前曾通知烏方，一個高階代表團將前往莫斯科，要求基輔在代表團離開前暫停攻擊。

這是拉特克利夫擔任中情局局長以來首次訪俄，也是川普第二任期間訪俄最高階美國官員之一。此行正值美國努力結束俄烏及伊朗戰爭之際，拉特克利夫也一直與俄羅斯對外情報局局長納雷什金保持聯繫。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，沒有這架Ｃ–17運輸機的相關資訊，本周也沒有安排克宮與川普政府任何代表舉行會議。中情局拒絕評論。

華爾街日報先前報導，美國蒐集到的情報顯示，俄羅斯可能在烏克蘭進行新軍事行動，並計畫測試北約決心。專家認為，拉特克利夫可能與俄羅斯總統普亭會面並提出警告。美國前國家情報副總監桑納表示，此行也可能涉及美國制裁伊朗後俄羅斯對德黑蘭的支持。

二○一九年至二○二二年擔任英國駐莫斯科武官的佛爾曼指出，外界猜測德國近期的無人機活動可能與俄羅斯有關，此行重點可能是「管控局勢升級」。他說：「除非出了什麼事，否則美國通常不會派遣如此高階官員在未宣布情況下前往莫斯科。」

華盛頓郵報報導，美國中情局長上次訪問莫斯科是在二○二一年十一月。當時拜登總統的中情局長伯恩斯警告普亭不要攻擊烏克蘭，但三個月後俄軍全面入侵烏克蘭。