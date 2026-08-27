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冰崩引發 尼泊爾山洪97死逾400人失蹤

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
尼泊爾和大陸西藏邊境地區發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。路透
尼泊爾和大陸西藏邊境地區發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。路透

尼泊爾西藏邊境的波特科西河廿六日疑因高山冰川冰崩引發嚴重山洪與土石流，沖毀村莊、道路、橋梁及水力發電設施。尼泊爾當局表示，至少九十七人罹難，另有逾四百人失蹤，包括三四一名外國人，救援行動仍在持續。

事發時間是當地廿六日上午，洪水突來襲，災區拉蘇瓦的官員普里亞爾，當時「沒有下雨，所以我們沒想到會發生這種事」。

尼泊爾外長坎乃爾說，當地時間上午八時卅七分左右曾發生地震。英國鄧迪大學冰川學家庫克表示，根據衛星影像進行的初步分析，這次洪水可能是冰崩所引發。他與其他科學家組成團隊初步研判，一大塊高海拔冰川冰體崩落，從上千公尺高處墜向尼泊爾境內的波特科西河。冰體高速墜落產生巨大能量，撞擊後大量碎裂，並形成大量水體引發洪水和土石流。

尼泊爾旅遊局表示，失蹤的三四一名外國公民，來自印度、美國、英國及馬來西亞等國，另外九十三名失蹤者為尼泊爾公民。這批失蹤旅客中，許多人可能是前往中國西藏自治區岡仁波齊朝聖的旅客。岡仁波齊是印度教重要聖地，每年吸引大批來自印度及海外印度裔人士前往朝聖。

四個尼泊爾警察哨所的卅名警員和邊境的四十四名軍人下落不明。災情最嚴重的拉蘇瓦地區位於首都加德滿都北部。地方官員表示，當地多處村落、道路、橋梁及基礎建設工地遭洪水沖毀，部分水力發電計畫也受到破壞。尼泊爾警方表示，已尋獲九十七具罹難者遺體。尼泊爾政府並向印度及中國請求協助。

南韓外交部表示，八名在尼泊爾水力發電廠工作的南韓人失蹤，另有十人受困。這些人受雇於韓國能源公司及斗山能源公司。

馬來西亞外交部也表示，駐加德滿都大使館接獲旅行社通報，十一名馬來西亞人疑似在拉蘇瓦地區失蹤。

除尼泊爾，西藏一側也傳出災情。中國官方媒體報導，西藏吉隆地區展開大規模搜救行動，泥石流衝擊中尼邊境口岸及周邊地區，中國國家主席習近平已要求加強搜救失聯人員，並要求撤離中國境內可能面臨危險的民眾。

這次受災地區去年八月也曾發生山洪，當時鄰近西藏一座冰川湖因高溫溢流，造成九人死亡，連接尼泊爾與中國的橋梁等重要基礎設施也受到破壞。專家警告，喜馬拉雅山區受到氣候變遷影響，升溫速度高於全球許多地區，極端降雨、洪水、山崩及冰川融化等災害恐日益頻繁。

尼泊爾 冰川 西藏

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