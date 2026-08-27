反制川普 加對美徵報復關稅

加拿大廿五日宣布對美國祭出最高百分之五十報復性關稅，總額二百億美元美國商品受到影響，新關稅範圍達七百項，包括工業品、海鮮、起司、服飾、化妝品、衛生紙等日常生活用品都受波及，許多項目來自美國總統川普的共和黨盟友在今年期中選舉選情告急的州。

美加貿易談判破裂後，川普上周末對加拿大商品宣布百分之五十新關稅。加拿大總理卡尼廿五日以牙還牙，對七百項美國商品開徵關稅，大多數關稅介於百分之十五至百分之五十之間。

卡尼說，美國在談判期間提出的要求，擺明是要「摧毀我們的主要產業」。他宣布，九月八日起美國鋼鋁關稅從百分之廿五提高到百分之五十；美國家具、服裝服飾、電玩、智慧手機等電子產品將面臨百分之五十新關稅；家電、奶酪、魚類、海鮮、特定鋼鋁衍生品等加徵百分之廿五新關稅；美製機械、工業工具、農用設備加徵百分之十五關稅。

華爾街日報報導，報復關稅影響範圍約占加拿大從美國進口商品總額的百分之七。分析師指出，加拿大關稅鎖定期中選舉幾個競爭激烈州的產品，例如威斯康辛州的加工起司、緬因州的海鮮、奇異公司在肯塔基州有重要營運據點的洗衣機及烘衣機。

加拿大是美國第二大貿易夥伴，僅次於墨西哥。白宮在聲明中表示，加拿大「數十年來一直剝削美國，而川普總統不會再讓他們繼續占便宜」。

貿易諮詢公司「麗都波多馬克策略集團」負責人米勒表示，新關稅透過打擊選情緊繃州或共和黨票倉的製造商，施壓川普。

加拿大工業部長趙美蘭呼籲加拿大人購買國產品，有助保護就業還能發起一場「抵抗運動」。

加拿大安大略省省長福特表示，美加是親密盟友，他仍希望雙方能達成協議，但「川普對待我們就像對待中共一樣」。

福特與川普近日隔空互罵。川普廿五日表示，考慮將安大略湖改名「美國湖」，因為「我們預期不會再與安大略省做多少生意」。福特則表示，「他想叫美國湖、川普湖或任何名字，那是他的事」。