紐時觀察 川普施壓手段面臨阻力

加拿大總理卡尼拒絕接受美國總統川普的貿易條件，即使遭到報復性關稅也不屈服。紐約時報評析，這場衝突正在測試：面對川普威脅，拒絕屈服是否比妥協退讓更有效。

川普重返白宮後，慣用做法是先提出要求，如果對方不接受，就以關稅、制裁等手段威脅施壓，迫使對方讓步。但這套策略正遇到愈來愈多的阻力。

加拿大不是個案。歐洲領袖拒絕加入伊朗戰事；以色列總理內唐亞胡否決川普的加薩計畫；波灣國家逼他撤銷荷莫茲海峽收費方案。

美國國內也有人反抗。部分大學和律師事務所不再接受川普政府的條件，債券市場則以拋售公債來表達對其財政政策不安。ABC電視網先前支付1,600萬美元與川普和解，以為花錢買平安，結果廣播執照照樣遭到威脅，現在反過來控告政府。

當然，川普還是具有高度影響力。他發一篇貼文就能改變全球話題，仍大致聽命於他，聯邦最高法院更一再為他擴張行政權開綠燈。

民主捍衛基金創辦人、歐巴馬時代白宮律師艾森認為，最近幾周可能已是轉折點，美國國內外對抗川普的力道明顯增強，原因之一是川普施壓過度。

歐洲外交關係協會研究主管夏皮羅指出，格陵蘭事件讓歐洲醒悟：川普的貪婪沒底線。各國現在都在觀察卡尼能否撐住。夏皮羅表示，愈來愈多領袖相信，退縮只會招致更多過份要求。而卡尼可能正在建立各國日後回應川普威脅的新模式。