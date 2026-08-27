最高50%！加國對美祭報復關稅 總理卡尼諷：美國簽名用鉛筆寫的

美加貿易戰再起，針對美國總統川普上周末宣布對加拿大商品課徵50%新關稅，加拿大25日宣布，自9月8日起對美國鋼鋁製品的現有反制關稅將提高一倍至50%，美國製的家具、服裝和服飾，以及電玩、智慧手機等電子產品，也將面臨50%的新關稅。

此外，家電、奶酪、魚類、海鮮以及特定鋼鋁衍生品等其它美國商品，將被加徵25%的新關稅。一系列美製機械、工業工具和農用設備，則將被加徵15%的關稅。新關稅範圍遠遠超過工業品，就連海鮮、起司、服飾、化妝品、衛生紙等日常生活用品都受波及，許多項目來自川普總統共和黨盟友在今年期中選舉選情告急的州。

美聯社分析，這場衝突讓美國與長期以來最親密盟友之一的加拿大雙邊關係更加緊張，距離期中選舉不到兩個月半，若貿易戰如果時間拉長，恐將使得美國企業與消費者成本開銷推高。

加拿大與美國的關稅談判，上周末在最後關頭破局，美國自當地時間上周六（22日）起對價值約200億美元的加拿大輸美商品加徵50%關稅。加拿大總理卡尼在談判破裂後，隨即召回談判團隊，並向全國發表措辭強硬的演說，誓言加拿大將「1美元對1美元」進行報復。

卡尼說，加拿大從一開始就體認到「美國已經變了」，還說已經認識到「有時美國的簽名是用鉛筆寫的」（「We recognise sometimes its signature is written in pencil」），意指隨時可以用橡皮擦塗掉修改。

如今卡尼對川普的反擊之心，看來是堅若磐石。

整體而言，加拿大祭出的報復性關稅，將影響每年約200億美元的美國商品，與川普上周六引用美國1930年關稅法中一項從未動用過的條款對加拿大產品加徵的關稅大致等額，相當於加拿大去年從美國進口商品總額的6%左右。

除了對美製產品祭出高關稅，加拿大政府也將對受貿易戰升級影響的本國企業提供支持，推出一項75億加幣（約54億美元）的企業扶持計畫，其中包括增加對部分現有項目的資金投入。